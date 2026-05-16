AMIATA – Mentre in tutta la Maremma si guarda ormai all’arrivo dell’estate, il meteo sorprende con un improvviso colpo di coda invernale. Una situazione di forte instabilità atmosferica ha riportato condizioni quasi invernali, con un brusco calo delle temperature e fenomeni diffusi su tutto il territorio.

Nella notte, sulla vetta del Monte Amiata si è registrata una nevicata, che ha imbiancato le quote più alte del monte. Uno spettacolo suggestivo, certo, ma anche anomalo.

(Foto: pagina Facebook Monte Amiata)

Sulla costa maremmana, invece, la situazione è caratterizzata da piogge intense, vento e temperature in netto calo. In diverse località del litorale si registrano valori attorno agli 11 gradi, ben al di sotto delle medie stagionali, con un clima più simile all’autunno che alla primavera inoltrata.

Una Maremma, dunque, divisa tra neve in montagna e pioggia sulla costa, in un 16 maggio che ha sorpreso residenti e turisti già proiettati verso l’estate.