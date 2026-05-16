GAVORRANO – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 49 dell’Accesa, nel territorio comunale di Gavorrano. Nell’impatto sono rimaste coinvolte tre automobili e il bilancio è di sei persone ferite.

L’allarme al 118 dell’Asl Toscana sud est è scattato alle 16.48. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza sanitaria, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per prestare soccorso ai feriti e mettere in sicurezza l’area interessata dall’incidente.

Sei persone soccorse

Una donna di 57 anni è stata trasportata all’ospedale di Grosseto in codice 2. Gli altri feriti, tutti con conseguenze giudicate meno gravi, sono stati accompagnati ai pronto soccorso di Grosseto e Massa Marittima in codice minore.

Per i soccorsi sono intervenute le ambulanze della Croce rossa di Follonica e Gavorrano, la Pubblica assistenza di Sassofortino e Massa Marittima, oltre all’automedica di Follonica.

Traffico rallentato durante i soccorsi

Le operazioni di soccorso e i rilievi effettuati dalle forze dell’ordine hanno provocato rallentamenti alla circolazione lungo la Provinciale dell’Accesa per consentire l’intervento dei mezzi di emergenza e la rimozione dei veicoli coinvolti.