ORBETELLO – “La tutela dell’ambiente, della biodiversità e dell’ecosistema lagunare deve rappresentare una priorità assoluta per tutti. La Laguna di Orbetello è uno dei patrimoni naturalistici più importanti della Toscana e dell’Italia e abbiamo il dovere di preservarla e valorizzarla”.

Lo dichiara il deputato toscano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, componente della Commissione Ambiente della Camera e primo firmatario della legge istitutiva del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della Laguna di Orbetello, che è intervenuto ieri alla giornata di studio organizzata da Ispra sul tema della contaminazione dei fondali lagunari e delle prospettive di salvaguardia ambientale.

“Proprio nelle scorse settimane – prosegue Rossi – il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato il decreto relativo allo Statuto del Consorzio del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della Laguna di Orbetello, insieme alla cartografia e agli shapefile che ne costituiscono parte integrante. Un passaggio fondamentale che consente finalmente di dotare il territorio di uno strumento operativo concreto, capace di garantire una governance più efficace, coordinata e strutturata”.

“Si tratta – commenta Rossi – di un ulteriore passo avanti verso una gestione moderna della laguna, fondata sulla collaborazione tra istituzioni, mondo scientifico, enti locali e territorio, con l’obiettivo di affrontare in maniera stabile le criticità ambientali e programmare interventi strutturali per il futuro”.

“L’importanza del lavoro svolto da Ispra, dai tecnici, dagli studiosi e da tutti gli enti coinvolti nel progetto Reload, che rappresenta un contributo scientifico prezioso per comprendere le problematiche della laguna e individuare soluzioni efficaci. La salvaguardia della Laguna di Orbetello non può e non deve essere una battaglia politica, ma una responsabilità condivisa verso il territorio, la comunità e le future generazioni”, conclude Rossi.