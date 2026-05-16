GROSSETO – Cento studenti più forti della pioggia. Festa bagnata, festa fortunata: è iniziato così il programma degli appuntamenti della Settimana della Bonifica organizzata dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, la kermesse nazionale promossa da Anbi che unisce tutti i consorzi d’Italia.

Sull’argine del fiume Ombrone alla periferia di Grosseto l’atto finale di un progetto didattico durato l’intero anno scolastico, articolato in cinque diversi appuntamenti, che nella tappa finale ha visto scendere sul campo gli studenti dell’istituto Leopoldo II di Lorena con le classi 3AR, 4AR, 4BR e 2AR (professionale agrario) insieme alla 4A, 4B e 3A (tecnico agrario). È stata una giornata di vera vita sul fiume per i ragazzi, perché la pioggia ha fatto vivere una passeggiata sull’argine con l’Ombrone che scorreva veloce, gonfio e carico d’acqua, a poche decine di metri dal gruppo, permettendo di sentirne il rumore e percepirne la forza.

Il Consorzio ha accolto i ragazzi al Berrettino per poi arrivare alla centrale di San Martino. Qui gli studenti hanno visitato la centrale idroelettrica, gli impianti e la sempre affascinante sala macchine, fatto colazione e scattato la foto di rito, per poi proseguire la passeggiata fino alla Steccaia. Cb6 era presente con il presidente Federico Vanni, con Roberto Tasselli direttore area irrigazione, con Massimo Tassi responsabile manutenzione, reticolo, opere e sedi consortili, Francesco Corridori responsabile programmazione e monitoraggio, e con i tecnici Yari Priori, Marco Stefanucci, Stefano Mazzetti e l’idrovorista Claudio Bagnoli. A guidare gli studenti dell’istituto Leopoldo II di Lorena come sempre il professor Indro Buonriposi, ideatore e anima del progetto, con Ennio Benicchi, Leonardo Sarracco, Lorenzo Gavazzo, Andrea Genangeli, Federica Polvani, Caterina Viola, Vanessa Belardini e Donatella Guerrieri.

«È il primo giorno della Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione – sottolinea il presidente Federico Vanni – e come lo scorso anno abbiamo riproposto una giornata con i ragazzi delle scuole superiori. Anbi in un momento storico particolare lancia uno slogan importante e bellissimo: “L’acqua coltiva la pace”. E noi siamo fortemente convinti che lavorare sui ragazzi vuol dire educarli a quello che è l’uso della risorsa, educarli alla pace e al futuro».

«Una bellissima giornata – aggiunge Massimo Tassi – nonostante la pioggia, che però fa capire anche quello che è la Maremma. Molto bello è stato il coinvolgimento dei ragazzi, tantissimi dei quali incuriositi dall’attività del Consorzio, da quello che il Consorzio fa e da quelli che sono i risvolti che il Consorzio ha sul territorio, potendo vedere e toccare con mano i nostri impianti, le nostre opere e la tutela del territorio dal pericolo delle alluvioni».

«Il miglior modo di concludere un bel percorso – osserva il professor Buonriposi – un’altra giornata interessante per i ragazzi perché hanno ulteriormente, nonostante tante cose che sono state fatte su questo percorso, avuto modo di conoscere cose nuove, posti nuovi e gestioni nuove. Quindi mi sento sicuramente di dire che i nostri studenti si sono arricchiti, così come la scuola, e che la collaborazione con il Consorzio di Bonifica è stata molto utile. L’impegno ha dato i suoi frutti, siamo felici per i ragazzi, per il Consorzio e per il nostro territorio che ha bisogno di progetti come questo, con una proficua collaborazione tra enti».

La Settimana della Bonifica prosegue sempre sul fiume Ombrone lunedì 18 maggio con il palio rafting studentesco.