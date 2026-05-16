GROSSETO – Aggiornamento ore 10: Sembra che l’auto abbia fatto tutta fa sola, perdendo aderenza a causa della strada bagnata e finendo contro il lampione. Alla guida un giovane di 20 anni che è foprtunatamente rimasto illeso.

News ore 8.30: Incidente questa mattina, prima delle 8, in via Aurelia Antica, tra via Caravaggio e il centro commerciale, dopo il sottopasso delle Quattro strade, a Grosseto.

Non è ancora chiara la dinamica né quante macchine siano coinvolte. Una vettura è finita contro un palo della luce.

Visto l’orario di entrata delle scuole (aldilà del ponte c’è infatti la Cittadella dello studente) si sono creati rallentamenti e traffico rallentato.

Sul posto la Polizia municipale per i rilievi e stabilire la dinamica dell’incidente.