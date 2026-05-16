GROSSETO – Monologo del Grosseto contro il Marina nel girone D della Coppa Passalacqua, per un 6-0 che non ha bisogno di grandi spiegazioni. Più rodati ed esperti in ogni sezione, i biancorossi mettono a punto numerose giocate palla a terra soprattutto sulla fascia destra con traversoni a cercare l’uomo, che quasi sempre è un Totini in gran forma. Suoi i primi due gol, entrambi da distanza ravvicinata, all’11’ e al 22′, più altre due chance non sfruttate. Alla mezz’ora spazio a Lorenzini, insidioso su punizione prima e poi su corner. Al 34′ deviazione di Di Felice su un’azione unionista, per il 3-0. Impegno e giocate da parte del Marina, che però non riesce a trovare spiragli per tirare.

Nella ripresa al 7′ Margiacchi scrive il suo nome fra i marcatori, mentre al 13′ e al 17′ prima Fiore e poi Vergari scheggiano la traversa. Pochi minuti e Fiore confeziona nel giro di un minuto una doppietta micidiale, prima in volata e poi ricevendo palla sulla fascia e saltando anche un avversario. Nel finale Galletti devia un paio di tiri avversari, speranzosi con la punizione di Mastacchi. Un paio di volate nel finale da parte degli attaccanti di mister Vallefuoco, ma senza la giusta pericolosità.

La Coppa riprenderà lunedì 18 con il duello fra Alberese e Orbetello.

MARINA: Galletti, Rappuoli, Di Felice (22′ st Arzillo), Sciarri, Bevilacqua (9′ st Balducci L.), Balducci G., Foglia (12′ st Scarpini), Rosati (33′ st Subashi), Dell’Omedarme, Vegni (40′ Sanetti), Abdellaoui. A disposizione: Campetiello, Casini. All. Vallefuoco.

GROSSETO: Musardo, Fiore, Betti (43′ st Nicolini), Galatolo, Magnani, Solari, Lorenzini (18′ st Loisi), Vergari (22′ st Tosi), Totini (1′ st Zauli), Margiacchi (18′ st De Dio), Mastacchi. A disposizione: Bacci, Pierallini, Marcone, Lenzi. All. Cacitti.

ARBITRO: Tonin di Piombino; assistenti Anello e Donati di Piombino.

MARCATORI: 11′, 22′ Totini, 34′ (aut) Di Felice, 8′ st Margiacchi, 26′ st e 27′ st Fiore