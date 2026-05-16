GROSSETO – Un Belvedere arzillo e convinto supera 3-0 l’Atletico Maremma nella 14esima notturna della coppa Passalacqua riservata al girone C.

Un successo sicuro contornato da due traverse, un crescendo di supremazia lineare, un costante gioco avanzato in grado di stringere l’avversario nella propria metà campo. L’Atletico Maremma è stato costretto a indietreggiare cercando spiragli di luce in avanti, che non si sono accesi.

La conclusione potente ma centrale di Cantalino dopo soli 7′, deviata in angolo da Scivola, dimostra le intenzioni dei ragazzi di mister Shaba. Al quarto d’ora è Chinellato a mettere fuori un bel diagonale, al 21′ Turbanti arriva al tiro che sfocia oltre il palo. L’odore del gol è nell’aria e al 22′ Artino aggiusta la mira trovando l’angolo giusto e Scivola si arrende: 1-0. Vantaggio meritato appoggiato su un centrocampo funzionante. Barneschi è tradito dalla traversa, che respinge il suo siluro partito da lontano.

La ripresa vede il Belvedere tenere sempre le redini della gara. Al 7′ battibecco tra Artino e Itri a due passi dall’arbitro Diana e scattano due rossi, squadre in 10 uomini. La sostanza non varia. Al quarto d’ora colpo di testa in mischia nell’area dell’Atletico e seconda traversa. La conclusione arriva al 25′ con la iellata deviazione di Balcanuta che batte il proprio portiere Scivola fissando il finale sul 3-0.

Da evidenziare la presenza nella terna della sezione Aia di Grosseto dell’arbitro Can A-B Lorenzo Giuggioli.

Belvedere – Atletico Maremma 3-0 (1-0)

BELVEDERE: Balassone, Cantalino, Tortora, Di Domenico, Barneschi (28′ st Cozzolino), Mussio (26′ st Leoni), Eid (32′ st Crispino), Colledan, Artino, Chinellato (28′ st Franchellucci), Turbanti (32′ st Frediani). A disposizione: Recupero, Guadagnoli, Esposito, Gigli. Allenatore: Violi Shaba.

ATLETICO MAREMMA: Scivola, Itri, Angeli (4′ st Vita), Lorenzini, Brillo, Ciccioni, Accolla (19′ st Balcanuta), Lettieri, Alvarez (24′ st Galatolo), A. Russo (4′ st Cinelli), Uccelletti (13′ st Schiano). A disposizione: Di Sorte, Berti, Pennacchi, Deficienti. Allenatore: Luca Russo.

ARBITRO: Danilo Diana; 1′ assistente Roberto Bocci, 2° assistente Lorenzo Giuggioli.

RETI: 22′ Artino; 11′ st Turbanti, 25′ st Balcanuta (aut.).

NOTE: Espulsi Artino e Itri al 7′ st per rispettive scorrettezze. Ammoniti: Colledan, Accolla, Vita. Calci d’angolo: 4-5. Recupero: 1′ + 2′.

Situazione girone C

Giocate

Venturina-Belvedere Calcio 2-1

Atletico Maremma-Campagnaticoarcille 1-0

Campagnaticoarcille-Venturina 0-5

Belvedere Calcio-Atletico Maremma 3-0

Classifica

Venturina 6 punti; Belvedere, Atletico Maremma 3; Campagnaticoarcille 0

Da giocare

Sabato 23 maggio Venturina-Atletico Maremma

Lunedì 25 maggio Belvedere Calcio-Campagnaticoarcille