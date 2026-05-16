CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Può solo vincere la Blue Factor, nella quarta giornata dei playout: al Casa Mora, questa domenica 17 maggio alle 18 arbitri Luca Molli di Viareggio e Andrea Davoli di Modena, il Castiglione ospita il Forte dei Marmi. Una sfida andata in onda solo una settimana fa e vinta, come le altre due in campionato dai rossoblù, a cui basta un solo punto per centrare la salvezza matematica. I biancocelesti maremmani di Massimo Bracali invece, in questa “prima di ritorno” della fase salvezza, devono solo centrare i tre punti, per rimanere in scia al Giovinazzo, rovinosamente caduto a Breganze (ora il ritorno in Puglia), e rimasto a sole tre lunghezze di distanza.

Contro il quintetto di Roberto Crudeli però non sarà semplice: nelle tre gare precedenti a fare la differenza alla fine, oltre agli episodi, sono state le parate di Ricky Gnata che si è confermato come un estremo difensore fra i più forti al Mondo, vincitore anche questa stagione dell’Mvp del campionato. Il Castiglione però, alla sua ultima uscita al Casa Mora, venderà cara la pelle e durante gli allenamenti la concentrazione era al massimo. “Per noi è stata una partita difficile contro il Forte – ha detto Facundo Esquibel, l’attaccante dell’HcC al termine della gara della scorsa settimana – e siamo stati fermati da un portiere, bravissimo, come Gnata. Per noi però la partita di questa domenica è una gara chiave per il nostro futuro. Ci siamo allenati con determinazione per fare il massimo, daremo sicuramente tutto”.

Come detto il Forte ha sempre vinto contro i castiglionesi: 7-5 all’andata in Versilia, 3-0 nel ritorno in Maremma e appunto 5-1 nella gara dei playout. Nei rossoblù assente l’argentino Sebastian Duhalde squalificato per un turno, espulso con il cartellino rosso dopo un colpo con il bastone in testa a Tomas Escobar, che poi è ritornato in pista con una vistosa fasciatura (nella foto). Per il resto squadre confermate.

Serie A1 – calendario playout

1a giornata 25/26 aprile

Indeco Afp Giovinazzo-Forte dei Marmi 1-1

Blue Factor Castiglione-Breganze 5-3

2a giornata 2/3 maggio

Blue Factor Castiglione-Indeco Afp Giovinazzo 5-4

Breganze-Forte dei Marmi 1-7

3a giornata 9 maggio

Breganze-Indeco Afp Giovinazzo 4-3

Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione 5-1

4a giornata 16/17 maggio

Indeco Afp Giovinazzo-Breganze

Blue Factor Castiglione-Forte dei Marmi

5a giornata 23 maggio

Indeco Afp Giovinazzo-Blue Factor Castiglione

Forte dei Marmi-Breganze

6a giornata 30 maggio

Forte dei Marmi-Indeco Afp Giovinazzo

Breganze-Blue Factor Castiglione

La classifica play out

Forte dei Marmi 19 punti; Afp Giovinazzo 14; Castiglione 11; Breganze 6