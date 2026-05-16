GROSSETO – Settimana di trepidante attesa per la stagione invernale di calcio a 5 Uisp: nei prossimi sette giorni si deciderà l’esito di praticamente tutti i campionati, in un crescendo di pathos e colpi di scena che sta animando l’ultimo mese di stagione.

Sarà Pathetic-Tpt Pavimenti l’ultimo atto che assegnerà il titolo in serie A: le due prime in classifica della seconda fase impattano in semifinale nei rispettivi incontri e, proprio per il miglior piazzamento conseguito nella seconda fase di campionato, guadagnano l’accesso alla finale, al termine di due gare di altissima intensità e tono agonistico che hanno regalato emozioni fino all’ultimo secondo. Grande onore alle due squadre eliminate ma non sconfitte, ovvero Bivio Ravi e Los Ladrones, che hanno accarezzato la concreta possibilità di guadagnare la qualificazione fino a un passo dal triplice fischio. Termina 5 a 5 l’incontro tra la regina del campionato e il Bivio Ravi di Bonanata, in cui Boe è grandissimo protagonista realizzando un poker di gol; Fabbri e compagni vengono raggiunti a due minuti dal termine, con i ragazzi di Poli con Angelino e Sabbatini in evidenza che portano i rosanero alla finale. Ancor più emozionante e tirata, se possibile, la gara tra Tpt Pavimenti e Los Ladrones: la prima frazione si chiude sull’1 a 0 con la staffilata da fuori di Capitini, a coronamento di una pressione costante di Montorsi e compagni. Il secondo tempo è un’altalena di emozioni, con la Tpt Pavimenti che alza i giri sorretta dai gol e dalle giocate di Montagnani e Trotta che portano il parziale sul 3 a 2, ma i Los Ladrones mostrano spirito di reazione e tenacia, con Nigido anima della squadra: suo il gol che dà ai suoi il 4 a 3 che sembra chiudere la gara, ma proprio a fil di sirena, lo schema su punizione tra Trotta e Montagnani, mette in condizione il capocannoniere della stagione di mettere il timbro sul definitivo 4 a 4 che qualifica la squadra di Torrini.

In serie B, invece la finale sarà Fc Abitando-Sciangai (foto in basso), con il team di Follonica che, in gara secca, compie una vera e propria impresa piegando con un tennistico 6 a 4 il Pezzotto, la vincitrice della fase regolare: l’assenza di Caminati si fa sentire per il team di Solimeno e Petroselli che con Sabatini e Lunghi prova a conquistare il passaggio del turno, ma sbatte contro i gol della coppia Biagini-Tosoni, giocatori che si esaltano in questo tipo di gare; dall’altra parte del tabellone non riesce una nuova impresa agli Underdogz, che sono costretti a capitolare in semifinale contro lo Sciangai: ancora una volta è l’ex Ferrini, capocannoniere della serie B a dettare legge, supportato da Panfilo e Catella in un 10 a 3 che non lascia scampo alla truppa di Alessandrini.

Il campionato di serie C entra nella sua fase decisiva e già la prossima giornata, che vede in programma lo scontro al vertice tra Endurance Team e Barbagianni Carrozzeria Tirrena, potrebbe indirizzare in modo definitivo l’esito di questa annata. Intanto le due contendenti si preparano al meglio al big match, tirando a lucido i propri bomber che sono anche in lotta per il titolo di capocannoniere. Ciacci ne timbra otto nell’11 a 4 con cui il team di Meattini supera l’esame Angolo Pratiche, ma Giagnoni non sta a guardare e, andando in doppia cifra di realizzazioni (ben 13!) mette in discesa il 17 a 3 sul Gorarella Mobilino 2 lasciando appunto aperta anche la graduatoria dei cannonieri. Alle spalle del duo di testa c’è ormai il vuoto perché il Car Center (foto in alto) riapre anche la corsa alla terza posizione battendo di misura (5-4) il Baraonda, spinta dai gol del duo Biele-Fazzi e anche l’Fc Aura entra in pianta stabile nelle zone nobili della classifica con il 13 a 3 calato contro il Podere Curtatone: Corradi è terminale offensivo perfetto insieme a Sbordone in una squadra che crea tanto sull’asse Potenzi-Bernardini. Vittoria a tavolino degli Avengers sul Ristorante Celeste, riposava il Poggione.

Disputato anche un quarto di finale della coppa Dilettanti, con i Celestini che si mettono alle spalle l’amarezza della eliminazione in campionato volando in semifinale con l’8 a 2 conseguito sull’Ac Campetto: Luca e Matteo Neri viaggiano ad alti ritmi e piazzano il break che spacca in due la gara. E’ settimana di vigilia anche per l’inizio della lunga e vibrante stagione estiva dei tornei targati Uisp, e dalla prossima settimana partirà l’attesissimo Wheelchair di Porto Ercole, torneo di riferimento per tutte le squadre del sud della provincia. Partecipazione massiccia con 20 squadre divise in due gironi da 10, con le prime quattro dei gironi che parteciperanno al torneo GOLD e dalla quinta all’ottava che entreranno nel SILVER: l’attività di calcio a 5 Uisp prosegue quindi senza pausa e animerà i campi di tutta la provincia (e oltre).