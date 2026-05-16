MASSA MARITTIMA – Una giornata di festa e partecipazione per la comunità di Ghirlanda, che ieri pomeriggio ha celebrato insieme ai cittadini e alle autorità locali l’inaugurazione delle nuove opere realizzate nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana promosso dal Comune di Massa Marittima.

La cerimonia, svoltasi venerdì 15 maggio alle Fonti del Tordino, ha rappresentato il momento conclusivo di un importante intervento di riqualificazione del valore complessivo di 720mila euro, reso possibile anche grazie a un contributo a fondo perduto di 576mila euro ottenuto nel 2023 attraverso il bando della Regione Toscana dedicato ai progetti di rigenerazione urbana nei comuni con meno di 20mila abitanti.

Il progetto ha interessato diversi punti strategici della frazione, con l’obiettivo di migliorare la qualità urbana, valorizzare gli spazi pubblici e incentivare la mobilità sostenibile. Tra gli interventi realizzati figurano il recupero delle storiche Fonti del Tordino, la riqualificazione del parco giochi, la realizzazione della stazione della ciclovia delle 3M, la sistemazione di via dei Chiassarelli e il nuovo percorso ciclopedonale che collega il borgo di Ghirlanda al centro urbano di Massa Marittima.

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di riqualificazione del territorio portata avanti dall’amministrazione comunale, con particolare attenzione ai piccoli centri e agli spazi di aggregazione, considerati fondamentali per migliorare la vivibilità e rafforzare il senso di comunità.

Abbiamo seguito la giornata di festa con gli scatti gi Giorgio Paggetti.