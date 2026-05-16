GROSSETO – Prosegue senza pause la corsa nei playoff della Gea Basketball Grosseto (foto d’archivio di Stefano Venezia) che domani domenica alle 18, al Palasport di via Austria, si confronta con il Basket Calcinaia in gara3 dei quarti di finale. Le due rivali hanno sfruttato il fattore campo e nella “bella” daranno il massimo per portare a casa il pass per le semifinali del campionato di divisione regionale 1. I ragazzi di Silvio Andreozzi, dopo aver dominato gara1 e aver lottato all’ultimo nel confronto di mercoledì cercheranno di sfruttare l’opportunità di avere il sostegno del proprio pubblico, per dare un altro passo avanti.

In gara2 Calcinaia ha mostrato la sua faccia migliore, si presenterà in Maremma con l’obiettivo di lottare con la regina della regular season, che vuole proseguire la marcia verso la finalissima. Nel duello infrasettimanale Furi e compagni hanno chiuso bene in difesa nel primo quarto, subendo appena 38 punti, ma nella ripresa il pressing dei pisani e qualche errore di troppo al tiro non ha permesso di chiudere la serie.

Domenica si replica, ed è la seconda volta che Grosseto arriva a gara3 in questi playoff, dopo che due anni fa il team di Santolamazza e Andreozzi arrivò alle Final Three vincendo sempre in due, pur partendo dal quinto posto della regular season.

Nello spogliatoio biancorosso, dopo il pareggio di Calcinaia, c’è la necessaria motivazione per mettere in piedi un’altra grande partita.

“Venerdì sera – ha spiegato Andreozzi – c’è stato un contro tra tecnici e giocatori. I miei ragazzi sono arrabbiati in senso positivo per aver gettato al vento la gara di mercoledì sera. C’è comunque tanta voglia di rivalsa e di far bene. Quelle dei playoff sono tutte partite belle da giocare, ma a noi interessa solo vincere la terza partita per fare un altro posso avanti”.

Per quello che riguarda la formazione confermati i senior di gara, con il rientro di Gabriele Ciacci, Rimangono da scegliere solo gli under. La vincente di Gea-Calcinaia si misurerà dal prossimo fine settimana con la vincente della serie tra Poggibonsi e Synergy San Giovanni Valdarno, arrivata alla terza partita. L’unica formazione già qualificata è il Valdelsa Basket, che ha eliminato la Polisportiva Galli.

La situazione dei quarti di finale: Monteroni-Studio Arcadia Valdicornia 1-1 (67-64 d.t.s., 62-70), Pol. Galli S. Giovanni-Valdelsa Basket 0-2 (70-77, 77-86); Gea Grosseto-Calcinaia Basket 1-1 (82-60, 81-86); Poggibonsi-Synergy Valdarno 1-1 (74-80, 79-66). Qualificate per le semifinali: Valdelsa.