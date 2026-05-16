MAGLIANO IN TOSCANA – Attimi di paura nella mattinata di oggi, 16 maggio, lungo la strada provinciale di Montiano, in direzione Montiano, dove un’auto è stata improvvisamente interessata da un incendio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Grosseto, chiamati a seguito del rogo che ha coinvolto gran parte del mezzo. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe notato la fuoriuscita di fumo dalle bocchette di ventilazione dell’abitacolo mentre era alla guida.

Pochi istanti dopo si sarebbe sviluppato un principio d’incendio che, nel giro di breve tempo, si è propagato rapidamente alla vettura, avvolgendola quasi completamente.

La squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta sul posto ha provveduto alle operazioni di spegnimento e alla successiva messa in sicurezza dell’area, evitando ulteriori rischi per la circolazione e per gli altri automobilisti in transito.

Fortunatamente non si registrano persone ferite. Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio del veicolo.