GROSSETO – Continua la striscia positiva di Halit Eryilmaz. Il talentuoso pugile della Fight Gym Grosseto ha mantenuto la sua imbattibilità sul ring di Maddaloni, conquistando la vittoria nel suo ottavo incontro da professionista nella categoria dei Pesi Piuma. Eryilmaz ha superato ai punti, sulla distanza delle sei riprese, il solido pugile colombiano residente in Spagna Juan Benjumea. Quest’ultimo è salito sul ring con un record di tutto rispetto, 16 incontri disputati di cui 8 vinti, sostituendo con pochissimo preavviso il rivale inizialmente designato, Tascha Mjuaji. Il match ha visto una gestione magistrale da parte del pugile grossetano di origine turca. Dopo le prime due riprese di studio, caratterizzate da un ottimo e preciso lavoro con il jab sinistro, Eryilmaz ha iniziato ad accelerare il ritmo a partire dalla terza frazione.

Crescendo inarrestabile nelle successive tre riprese, dove il pugile ha messo a segno una serie di combinazioni che hanno esaltato la sua pulizia tecnica e la sua superiorità sul ring, mettendo in netta difficoltà l’esperto avversario. Fondamentale il lavoro all’angolo per l’atleta assistito dal procuratore Graziano Loreni: Eryilmaz è stato guidato con grande acume tattico dallo storico maestro Raffaele D’Amico, coadiuvato dal tecnico Giulio Bovicelli. Con questo successo, l’atleta biancorosso compie un altro passo fondamentale nella sua scalata ai vertici della categoria, confermando la solidità del progetto sportivo della Fight Gym Grosseto.