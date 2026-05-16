ORBETELLO – Fermo in curva in piena notte con a bordo 49 studenti. Un autobus di ritorno da una gita scolastica ha avuto un guasto la scorsa notte lungo la strada statale Aurelia, all’altezza della frazione di Albinia, nel comune di Orbetello.

Il mezzo, in transito sull’Aurelia, si è arrestato in prossimità del cantiere della cassa di espansione dell’Albegna. La posizione del pullman, fermo in curva e in una zona priva di illuminazione, ha creato momenti di apprensione tra i passeggeri e gli insegnanti accompagnatori, anche per il rischio legato alla circolazione stradale.

L’allarme al 112 e l’arrivo dei soccorsi

I professori presenti a bordo hanno contattato il 112 chiedendo assistenza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Orbetello insieme al personale Anas, alla Polizia Stradale e ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Orbetello.

L’intervento si è reso necessario per garantire la sicurezza dei passeggeri e degli automobilisti in transito, vista la scarsa visibilità e la posizione critica del mezzo lungo la carreggiata.

I genitori arrivati da Grosseto

Nel frattempo numerosi genitori sono partiti da Grosseto per raggiungere Albinia e riportare a casa i propri figli. I ragazzi hanno lasciato il pullman ordinatamente, sotto la supervisione dei militari e del personale intervenuto.

L’emergenza si è conclusa senza conseguenze: tutti i 49 studenti e i loro professori hanno fatto rientro a casa con le rispettive famiglie.

Pullman recuperato in un secondo momento

Il bus è stato infine lasciato in sicurezza a bordo strada, in attesa del successivo recupero tecnico.