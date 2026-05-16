GROSSETO – Esordio da applausi nell’atletica per l’ex schermitrice paralimpica Bebe Vio, che ha anche strappato il pass per i Campionati Assoluti di Grosseto in programma il 4 e 5 luglio 2026.

La kermesse al Comunale Carlo Zecchini si arricchisce così di un’atleta (nonché dirigente, testimonial di numerose campagne ed enti e modella) famosa in tutto il mondo per la sua grinta agonistica e le sue medaglie, che causa troppi infortuni ha recentemente fatto la scelta di misurarsi un una nuova sfida sportiva e cambiare disciplina, passando dal “suo” storico fioretto all’atletica leggera.

Tesserata Fiamme Oro Padova, alla prova territoriale interregionale dei Campionati di Società FISPES e della Coppa Italia Lanci 2026 la Beatrice nazionale ha tagliato il traguardo dei 100 metri piani T62 in 14.75: un crono importante e soprattutto valido per la sua prima rassegna tricolore nel capoluogo maremmano, che ancora una volta si prepara ad ospitare talenti di tutte le età e categorie.