FOLLONICA. Un nuovo logo, una grande area tematizzata ispirata al mondo tiki-hawaiano e una strategia di sviluppo che punta a rafforzare l’identità internazionale del parco. Acqua Village Follonica guarda al 2026 con un importante progetto di rinnovamento presentato al Teatro Fonderie Leopolda.

Al centro della novità c’è “Kupua, l’isola perduta”, la nuova area scenografica che accompagnerà il parco acquatico in una trasformazione sempre più orientata verso il concetto di “Water Theme Park”. Un’evoluzione che non riguarda soltanto le attrazioni, ma anche l’immagine, le ambientazioni e l’esperienza complessiva offerta ai visitatori.

Tra le nuove installazioni spicca “Kona, lo scivolo del tempio”, attrazione progettata per integrarsi completamente con l’ambientazione dell’isola perduta. Nella nuova area troverà spazio anche “Apo, lo scivolo anello”, già premiato a livello europeo.

Il progetto nasce all’interno di Acqua Village Studio, laboratorio creativo che sviluppa concept, identità visiva e storytelling del parco. Un lavoro che, come spiegato durante la presentazione, si ispira alla cultura tiki-hawaiana e punta a creare un’immersione completa tra scenografie, simboli e architetture tematiche.

Il cantiere è ormai alle battute finali e l’apertura ufficiale della stagione 2026 è prevista per il 13 giugno sia a Follonica che a Cecina.

L’investimento segna anche un passo avanti nelle relazioni internazionali del gruppo. Acqua Village ha infatti avviato contatti istituzionali con le Hawaii, compreso il governatore Josh Green, con l’obiettivo di costruire future collaborazioni culturali e promozionali legate alla tematizzazione del parco.

«Quando un’impresa investe con visione e qualità progettuale, le istituzioni hanno il dovere di esserci – commenta Leonardo Marras, assessore regionale all’economia, al turismo e all’agricoltura della Regione Toscana –. La Regione Toscana ha permesso di far incontrare il governatore delle Hawaii durante la sua visita istituzionale di qualche mese fa e da questa relazione potrebbero scaturire nuove opportunità di collaborazione culturale e promozionale. Acqua Village rappresenta un esempio positivo di come il turismo possa evolversi: nuove attrazioni, lavoro, investimenti e capacità di rendere più competitiva l’offerta turistica della Toscana».

«Acqua Village è un punto di riferimento d’eccellenza nel panorama dell’intrattenimento sulla costa maremmana – ha commentato Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto –. Negli anni la società ha continuato a investire in qualità, innovazione e attrattività dimostrando una visione imprenditoriale in grado di creare posti di lavoro e di rafforzare l’immagine di Follonica e della provincia di Grosseto come destinazione turistica dinamica e competitiva. Come Provincia guardiamo con favore gli investimenti che valorizzano il territorio, creano opportunità e favorendo un’offerta turistica sempre più esperienziale e internazionale».

«Acqua Village si conferma una delle realtà di spicco di Follonica, un motore di innovazione che contribuisce a elevare il profilo turistico della nostra città. La nascita della nuova area “Kupua” dimostra come creatività e ricerca possano trasformarsi in un asset strategico per l’intero territorio – dice il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani –. Come amministrazione siamo orgogliosi di collaborare con una struttura che investe con tale lungimiranza, capace di creare non solo attrazioni, ma anche relazioni internazionali di prestigio che portano il nome di Follonica nel mondo. Questa sinergia tra pubblico e privato è la chiave per continuare a crescere come destinazione d’eccellenza».