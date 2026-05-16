ARCIDOSSO – A settembre apre il nuovo asilo nido comunale di Arcidosso, che accoglierà i bambini e le bambine in una struttura che viene presentata come “moderna, bella, colorata e sicura, con ambienti funzionali e spazi adeguati ad ampliare l’offerta e il numero di iscritti”.

(nella foto il progetto dell’asilo)

Il Comune di Arcidosso ha organizzato per sabato 23 maggio, dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, un open day per le famiglie, in vista dell’apertura delle iscrizioni, per conoscere da vicino gli spazi, il progetto e il percorso che porterà all’avvio del nuovo servizio. L’open day si svolgerà in via Ovidio Gragnoli, dove si trova il nuovo asilo comunale sul quale il Comune sta ultimando i lavori.

“La struttura nasce dalla demolizione del vecchio asilo che è stato ricostruito ex novo – spiega il sindaco Jacopo Marini –. Questo ci ha consentito di intervenire con importanti migliorie ottenendo una scuola all’avanguardia, con elevati standard di efficienza energetica e antisismica. I lavori stanno procedendo secondo il cronoprogramma e la scuola sarà pronta per l’inizio dell’anno scolastico 2026-2027. L’open day sarà l’occasione per condividere con le famiglie il percorso fatto finora e far conoscere un progetto nel quale crediamo molto. Quando si investe in una scuola nuova è sempre positivo perché si investe nel futuro della nostra comunità”.

La presentazione del progetto

“Il progetto si distingue per una forte identità cromatica: volumi puri e riconoscibili, caratterizzati da colori vivaci e coperture inclinate, compongono un piccolo villaggio educativo. Ogni corpo edilizio ospita funzioni specifiche, favorendo orientamento, riconoscibilità e senso di appartenenza per i bambini. Sono stati realizzati un ampio spazio centrale versatile e luminoso per le attività collettive e tre ambienti per le attività educative delle singole sezioni, disposti in maniera radiale.

Le ampie superfici vetrate puntano a garantire un rapporto continuo tra interno ed esterno, permettendo alla luce naturale di diventare protagonista degli spazi didattici. Le aule si aprono direttamente verso il grande cortile attrezzato, concepito come un’estensione educativa all’aria aperta: un luogo dinamico dove gioco, socialità e apprendimento convivono quotidianamente. Particolare attenzione è stata dedicata alla sostenibilità ambientale e al benessere psicofisico: materiali durevoli, illuminazione naturale, ventilazione efficiente e spazi flessibili contribuiscono a creare un ambiente sano e contemporaneo”.

“Quello che stiamo realizzando ad Arcidosso è molto più di una scuola – conclude Jacopo Marini – è un luogo a misura di bambino, per accompagnare i più piccoli nelle loro prime esperienze di socializzazione, di crescita, relazione e scoperta, all’interno di un contesto sicuro e in grado di stimolare la fantasia e la creatività”.