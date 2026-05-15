GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.

A primavera riaprono anche i giardini d’artista, i parchi archeologici e naturali della Maremma. Tra trekking, birdwatching, natura e arte, QUI scopri come visitarli.

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a [email protected]: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDÌ 15 MAGGIO

CAPALBIO

Fino al 17-5-2026 – Nuovo cinema Tirreno: ecco i film in sala nel weekend

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 17-5-2026 – Tra arte, Bimbimbici e pizzica: gli eventi del fine settimana a Castiglione della Pescaia

Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla

GROSSETO

15-5-2026 – “Maramad. Voci della provincia”: alla Chelliana si parla di Mario Terrosi

15-5-2026 – “Come trasmettere l’energia a distanza”. A Grosseto la presentazione del nuovo libro di Antonio D’Alonzo

15-5-2026 – Viviamo in un ologramma? All’osservatorio di Roselle incontro ai confini della conoscenza

Fino al 23-5-2026 – Maggio nei parchi archeologici della Maremma: ecco tutti gli eventi in programma

Fino al 23-5-2026 – Dai maggerini alla festa per l’Us Grosseto: un maggio di eventi a Marina e Principina

Fino al 24-5-2026 – “London Upside Down”: Alessandro Sfondrini porta a Grosseto la capitale britannica in bianco e nero

Fino al 24-5-2026 – Dalla moda alla manifattura: al Polo Le Clarisse la mostra “Artigiani da museo”

MASSA MARITTIMA

15-5-2026 – Libro “In Nero Veritas”: presentazione in biblioteca

15-5-2026 – Zanzare, prevenzione e salute: incontro pubblico al Palazzo dell’Abbondanza

Fino al 17-5-2026 – “La mia Poesia”: Markus Buhlmann torna in mostra alla Galleria Spaziografico

Fino al 30-6-2026 – “Massa e il suo giornale”: in biblioteca mostra con foto, articoli e strumenti tipografici

ORBETELLO

Fino al 17-5-2026 – Pianisti da tutto il mondo a Orbetello: tornano le finali del concorso internazionale

Fino al 17-5-2026 – “Sedimenta”: venti artisti in mostra alla ex Polveriera Guzman

Fino al 24-5-2026 – Feste di maggio: in Laguna tradizioni, musica e divertimento. Il programma

ROCCASTRADA

Fino al 17-5-2026 – Fine settimana tra spettacoli teatrali, “Vita agra” e trekking sulla via delle Città etrusche

Fino al 27-5-2026 – “Il Paradiso all’Inferno”: al pozzo Camorra la mostra d’arte sulla tragedia di Ribolla

SABATO 16 MAGGIO

CAPALBIO

Fino al 17-5-2026 – Nuovo cinema Tirreno: ecco i film in sala nel weekend

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 17-5-2026 – Tra arte, Bimbimbici e pizzica: gli eventi del fine settimana a Castiglione della Pescaia

Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla

CIVITELLA PAGANICO

16-5-2026 – Letture, laboratori e incontri: il “Maggio dei libri” arriva in biblioteca

Fino al 17-5-2026 – Giochi, laboratori, spettacoli e convivialità: Paganico celebra la Festa della Famiglia

FOLLONICA

16-5-2026 – Al Teatro Leopolda arriva “La vie en rose”: prevenzione, moda, musica e beneficenza

16-5-2026 – A Senzuno torna “Rione in fiera”: giochi e divertimento per tutti

Fino al 21-5-2026 – Scorci di Maremma: in pinacoteca mostra in memoria di Manfredo Pinzauti “Tra cielo, terra e mare”

GROSSETO

16-5-2026 – Disturbi dell’umore, come riconoscerli: conferenza con lo psicoterapeuta Giancarlo Pacifici

Fino al 23-5-2026 – Maggio nei parchi archeologici della Maremma: ecco tutti gli eventi in programma

Fino al 23-5-2026 – Dai maggerini alla festa per l’Us Grosseto: un maggio di eventi a Marina e Principina

Fino al 24-5-2026 – Dalla moda alla manifattura: al Polo Le Clarisse la mostra “Artigiani da museo”

Fino al 24-5-2026 – “London Upside Down”: Alessandro Sfondrini porta a Grosseto la capitale britannica in bianco e nero

MANCIANO

16-5-2026 – “Il cuore di pietra”: le sculture di Bozena Krol Legowska tornano sul territorio

16-5-2026 – Teatro delle ombre, marionette e passione: a Montemerano incontro in memoria di Mariano Dolci

MASSA MARITTIMA

Fino al 17-5-2026 – Massa Gustorum torna e raddoppia: due giorni tra gusto, cultura e sostenibilità

Fino al 17-5-2026 – “La mia Poesia”: Markus Buhlmann torna in mostra alla Galleria Spaziografico

Fino al 30-6-2026 – “Massa e il suo giornale”: in biblioteca mostra con foto, articoli e strumenti tipografici

ORBETELLO

Fino al 17-5-2026 – Pianisti da tutto il mondo a Orbetello: tornano le finali del concorso internazionale

Fino al 17-5-2026 – “Sedimenta”: venti artisti in mostra alla ex Polveriera Guzman

Fino al 24-5-2026 – Feste di maggio: in Laguna tradizioni, musica e divertimento. Il programma

ROCCASTRADA

Fino al 17-5-2026 – Fine settimana tra spettacoli teatrali, “Vita agra” e trekking sulla via delle Città etrusche

Fino al 27-5-2026 – “Il Paradiso all’Inferno”: al pozzo Camorra la mostra d’arte sulla tragedia di Ribolla

DOMENICA 17 MAGGIO

CAPALBIO

Fino al 17-5-2026 – Nuovo cinema Tirreno: ecco i film in sala nel weekend

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 17-5-2026 – Tra arte, Bimbimbici e pizzica: gli eventi del fine settimana a Castiglione della Pescaia

Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla

CIVITELLA PAGANICO

17-5-2026 – In bici e a piedi dentro il cantiere: l’iniziativa aperta a tutti sulla Senese

Fino al 17-5-2026 – Giochi, laboratori, spettacoli e convivialità: Paganico celebra la Festa della Famiglia

FOLLONICA

Fino al 21-5-2026 – Scorci di Maremma: in pinacoteca mostra in memoria di Manfredo Pinzauti “Tra cielo, terra e mare”

GROSSETO

17-5-2026 – Aurelia in maggio: canti popolari e sapori della tradizione all’Aurelia Antica

Fino al 23-5-2026 – Maggio nei parchi archeologici della Maremma: ecco tutti gli eventi in programma

Fino al 23-5-2026 – Dai maggerini alla festa per l’Us Grosseto: un maggio di eventi a Marina e Principina

Fino al 24-5-2026 – Dalla moda alla manifattura: al Polo Le Clarisse la mostra “Artigiani da museo”

Fino al 24-5-2026 – “London Upside Down”: Alessandro Sfondrini porta a Grosseto la capitale britannica in bianco e nero

MASSA MARITTIMA

Fino al 17-5-2026 – Massa Gustorum torna e raddoppia: due giorni tra gusto, cultura e sostenibilità

Fino al 17-5-2026 – “La mia Poesia”: Markus Buhlmann torna in mostra alla Galleria Spaziografico

Fino al 30-6-2026 – “Massa e il suo giornale”: in biblioteca mostra con foto, articoli e strumenti tipografici

ORBETELLO

Fino al 17-5-2026 – Pianisti da tutto il mondo a Orbetello: tornano le finali del concorso internazionale

Fino al 17-5-2026 – “Sedimenta”: venti artisti in mostra alla ex Polveriera Guzman

Fino al 24-5-2026 – Feste di maggio: in Laguna tradizioni, musica e divertimento. Il programma

ROCCALBEGNA

17-5-2026 – Un maggio immerso nella natura: eventi, escursioni e workshop nell’oasi Wwf Bosco Rocconi

ROCCASTRADA

17-5-2026 – Passeggiata tra borghi, gusto e tradizioni locali: torna “Camminando tra i sapori”

Fino al 17-5-2026 – Fine settimana tra spettacoli teatrali, “Vita agra” e trekking sulla via delle Città etrusche

Fino al 27-5-2026 – “Il Paradiso all’Inferno”: al pozzo Camorra la mostra d’arte sulla tragedia di Ribolla