GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.
Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.
A primavera riaprono anche i giardini d’artista, i parchi archeologici e naturali della Maremma. Tra trekking, birdwatching, natura e arte, QUI scopri come visitarli.
Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a [email protected]: l’articolo è in continuo aggiornamento.
VENERDÌ 15 MAGGIO
CAPALBIO
Fino al 17-5-2026 – Nuovo cinema Tirreno: ecco i film in sala nel weekend
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Fino al 17-5-2026 – Tra arte, Bimbimbici e pizzica: gli eventi del fine settimana a Castiglione della Pescaia
Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla
GROSSETO
15-5-2026 – “Maramad. Voci della provincia”: alla Chelliana si parla di Mario Terrosi
15-5-2026 – “Come trasmettere l’energia a distanza”. A Grosseto la presentazione del nuovo libro di Antonio D’Alonzo
15-5-2026 – Viviamo in un ologramma? All’osservatorio di Roselle incontro ai confini della conoscenza
Fino al 23-5-2026 – Maggio nei parchi archeologici della Maremma: ecco tutti gli eventi in programma
Fino al 23-5-2026 – Dai maggerini alla festa per l’Us Grosseto: un maggio di eventi a Marina e Principina
Fino al 24-5-2026 – “London Upside Down”: Alessandro Sfondrini porta a Grosseto la capitale britannica in bianco e nero
Fino al 24-5-2026 – Dalla moda alla manifattura: al Polo Le Clarisse la mostra “Artigiani da museo”
MASSA MARITTIMA
15-5-2026 – Libro “In Nero Veritas”: presentazione in biblioteca
15-5-2026 – Zanzare, prevenzione e salute: incontro pubblico al Palazzo dell’Abbondanza
Fino al 17-5-2026 – “La mia Poesia”: Markus Buhlmann torna in mostra alla Galleria Spaziografico
Fino al 30-6-2026 – “Massa e il suo giornale”: in biblioteca mostra con foto, articoli e strumenti tipografici
ORBETELLO
Fino al 17-5-2026 – Pianisti da tutto il mondo a Orbetello: tornano le finali del concorso internazionale
Fino al 17-5-2026 – “Sedimenta”: venti artisti in mostra alla ex Polveriera Guzman
Fino al 24-5-2026 – Feste di maggio: in Laguna tradizioni, musica e divertimento. Il programma
ROCCASTRADA
Fino al 17-5-2026 – Fine settimana tra spettacoli teatrali, “Vita agra” e trekking sulla via delle Città etrusche
Fino al 27-5-2026 – “Il Paradiso all’Inferno”: al pozzo Camorra la mostra d’arte sulla tragedia di Ribolla
SABATO 16 MAGGIO
CAPALBIO
Fino al 17-5-2026 – Nuovo cinema Tirreno: ecco i film in sala nel weekend
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Fino al 17-5-2026 – Tra arte, Bimbimbici e pizzica: gli eventi del fine settimana a Castiglione della Pescaia
Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla
CIVITELLA PAGANICO
16-5-2026 – Letture, laboratori e incontri: il “Maggio dei libri” arriva in biblioteca
Fino al 17-5-2026 – Giochi, laboratori, spettacoli e convivialità: Paganico celebra la Festa della Famiglia
FOLLONICA
16-5-2026 – Al Teatro Leopolda arriva “La vie en rose”: prevenzione, moda, musica e beneficenza
16-5-2026 – A Senzuno torna “Rione in fiera”: giochi e divertimento per tutti
Fino al 21-5-2026 – Scorci di Maremma: in pinacoteca mostra in memoria di Manfredo Pinzauti “Tra cielo, terra e mare”
GROSSETO
16-5-2026 – Disturbi dell’umore, come riconoscerli: conferenza con lo psicoterapeuta Giancarlo Pacifici
Fino al 23-5-2026 – Maggio nei parchi archeologici della Maremma: ecco tutti gli eventi in programma
Fino al 23-5-2026 – Dai maggerini alla festa per l’Us Grosseto: un maggio di eventi a Marina e Principina
Fino al 24-5-2026 – Dalla moda alla manifattura: al Polo Le Clarisse la mostra “Artigiani da museo”
Fino al 24-5-2026 – “London Upside Down”: Alessandro Sfondrini porta a Grosseto la capitale britannica in bianco e nero
MANCIANO
16-5-2026 – “Il cuore di pietra”: le sculture di Bozena Krol Legowska tornano sul territorio
16-5-2026 – Teatro delle ombre, marionette e passione: a Montemerano incontro in memoria di Mariano Dolci
MASSA MARITTIMA
Fino al 17-5-2026 – Massa Gustorum torna e raddoppia: due giorni tra gusto, cultura e sostenibilità
Fino al 17-5-2026 – “La mia Poesia”: Markus Buhlmann torna in mostra alla Galleria Spaziografico
Fino al 30-6-2026 – “Massa e il suo giornale”: in biblioteca mostra con foto, articoli e strumenti tipografici
ORBETELLO
Fino al 17-5-2026 – Pianisti da tutto il mondo a Orbetello: tornano le finali del concorso internazionale
Fino al 17-5-2026 – “Sedimenta”: venti artisti in mostra alla ex Polveriera Guzman
Fino al 24-5-2026 – Feste di maggio: in Laguna tradizioni, musica e divertimento. Il programma
ROCCASTRADA
Fino al 17-5-2026 – Fine settimana tra spettacoli teatrali, “Vita agra” e trekking sulla via delle Città etrusche
Fino al 27-5-2026 – “Il Paradiso all’Inferno”: al pozzo Camorra la mostra d’arte sulla tragedia di Ribolla
DOMENICA 17 MAGGIO
CAPALBIO
Fino al 17-5-2026 – Nuovo cinema Tirreno: ecco i film in sala nel weekend
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Fino al 17-5-2026 – Tra arte, Bimbimbici e pizzica: gli eventi del fine settimana a Castiglione della Pescaia
Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla
CIVITELLA PAGANICO
17-5-2026 – In bici e a piedi dentro il cantiere: l’iniziativa aperta a tutti sulla Senese
Fino al 17-5-2026 – Giochi, laboratori, spettacoli e convivialità: Paganico celebra la Festa della Famiglia
FOLLONICA
Fino al 21-5-2026 – Scorci di Maremma: in pinacoteca mostra in memoria di Manfredo Pinzauti “Tra cielo, terra e mare”
GROSSETO
17-5-2026 – Aurelia in maggio: canti popolari e sapori della tradizione all’Aurelia Antica
Fino al 23-5-2026 – Maggio nei parchi archeologici della Maremma: ecco tutti gli eventi in programma
Fino al 23-5-2026 – Dai maggerini alla festa per l’Us Grosseto: un maggio di eventi a Marina e Principina
Fino al 24-5-2026 – Dalla moda alla manifattura: al Polo Le Clarisse la mostra “Artigiani da museo”
Fino al 24-5-2026 – “London Upside Down”: Alessandro Sfondrini porta a Grosseto la capitale britannica in bianco e nero
MASSA MARITTIMA
Fino al 17-5-2026 – Massa Gustorum torna e raddoppia: due giorni tra gusto, cultura e sostenibilità
Fino al 17-5-2026 – “La mia Poesia”: Markus Buhlmann torna in mostra alla Galleria Spaziografico
Fino al 30-6-2026 – “Massa e il suo giornale”: in biblioteca mostra con foto, articoli e strumenti tipografici
ORBETELLO
Fino al 17-5-2026 – Pianisti da tutto il mondo a Orbetello: tornano le finali del concorso internazionale
Fino al 17-5-2026 – “Sedimenta”: venti artisti in mostra alla ex Polveriera Guzman
Fino al 24-5-2026 – Feste di maggio: in Laguna tradizioni, musica e divertimento. Il programma
ROCCALBEGNA
17-5-2026 – Un maggio immerso nella natura: eventi, escursioni e workshop nell’oasi Wwf Bosco Rocconi
ROCCASTRADA
17-5-2026 – Passeggiata tra borghi, gusto e tradizioni locali: torna “Camminando tra i sapori”
Fino al 17-5-2026 – Fine settimana tra spettacoli teatrali, “Vita agra” e trekking sulla via delle Città etrusche
Fino al 27-5-2026 – “Il Paradiso all’Inferno”: al pozzo Camorra la mostra d’arte sulla tragedia di Ribolla