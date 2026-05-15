NOMADELFIA – La pioggia e il freddo non fermano la passione del ciclismo Uisp in Maremma. Settanta atleti si sono sfidati nel Trofeo croce di Nomadelfia, una gara corsa in linea su un percorso selettivo con oltre 600 metri di dislivello che ha messo a dura prova i muscoli e la tenuta mentale dei partecipanti.

L’organizzazione ottimamente curata da Bassibike e Uisp ha retto l’urto del maltempo, garantendo lo svolgimento di una prova che ha visto subito accendersi la miccia con l’azione solitaria di Roberto Basile. Il gruppo però non ha lasciato spazio, andando a chiudere sulla salita di Sticciano: qui si è fatta la prima vera selezione, riducendo la testa della corsa a circa venti unità. L’ascesa verso Roccastrada ha scremato ulteriormente il plotone, lasciando quindici corridori a giocarsi la gloria sul traguardo in salita di Nomadelfia.

A spuntarla, con una prova di forza maestosa, Gianmarco Agostini, soprannominato non a caso il Killer. Una vittoria che pesa il doppio, considerando il divario generazionale in gruppo. «È stata una prova durissima, corsa con giovani di 18 anni mentre io ne ho 55 – ha spiegato –. Vincere così è ancora più bello, ma devo tutto al mio compagno di squadra Filippo Marghutti. È stato lui a chiudere il buco decisivo a due chilometri dall’arrivo. Siamo una coppia affiatata, veniamo in Toscana per divertirci e per vincere: questa vittoria è di entrambi, la dedico a lui e la prossima gara toccherà a lui trionfare.»

Agostini, che si sposta in Maremma per lavoro, ha confermato il suo legame con queste terre: «I maremmani mi conoscono e mi chiamano il Killer perché quando vengo cerco sempre il bersaglio grosso. Questi percorsi sono bellissimi».

Gianmarco Agostini (Racing team) ha trionfato davanti a Fausto Luppichini (Sanetti sport-Stefan) e Francesco Di Costa (team Stefan). «Prendere la ruota di un velocista come Agostini è stato fondamentale – racconta Di Costa – Per me, da ex calciatore, questo podio in una corsa così dura è un risultato incredibile». A completare la top 10 ci sono Francesco Oliboni (team bike Ballero), Loriano Giannini (team Vallone), Lorenzo Bernardini (Vam), Francesco Bacci (Domestic street racing), Fabrizio Mariottini (Vam), Simone Pesi (Baglini) e Gioacchino Maurizio Arcara (Velo club Forte dei Marmi).