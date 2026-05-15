GROSSETO – Manita del Venturina al Campagnaticoarcille nel girone C della 51esima Coppa Passalacqua, secondo scarti migliore finora registrato al torneo. Sono occorsi 6′ ai livornesi per sbloccare la contesa con i collinari, 12′ per raddoppiare. Quindi l’itinerario si è stabilizzato diventando poi discesa. Dietro a questa analisi si muovono la tripletta – prima del torneo – di Toninelli e il valido impegno dei bianchi guidati da Cocciolo. Nelle venature della gara ci ha messo lo zampino anche la iella sotto forma di

una traversa piena colpita (40′) dalla media distanza da Tiberi entrato al 23′ in sostituzione dell’infortunato Bensi, e la respinta volante e complicata di Leoni su conclusione di Filippo Mariottini al minuto 41.

Il resto lo ha provocato la qualità dei rossi di Landi, abili ad aprire con qualità il gioco sulle fasce, a dialogare in velocità imbottendo l’area con tanti giocatori ed esprimendo un’apprezzabile sincronia con un bel gioco palla a terra con Nardi a smistare palloni e iniziative. In attacco il Campagnaticoarcille si è smarrito spesso negli ultimi 20 metri vanificando il lavoro collettivo, mentre in difesa ha accumulato diverse distrazioni che Toninelli ha sfruttato con disinvoltura, realizzando i primi due gol in fotocopia: di destro in area piccola, appena decentrato sulla sinistra.

Al tris di Toninelli si sono aggiunte le realizzazioni di Guazzini al decimo della ripresa (molto bella) e di Priore al tramonto della sfida.

Campagnaticoarcille – Venturina 0-5 (0-2)

CAMPAGNATICOARCILLE: Santolini, Venturelli, Venturacci, Bensi (23′ Tiberi), Rosati, Arzilli (20 st Biagioni), Montemaggiore, F. Mariottini (11′ st Vincelli), Angelini, Biondi (11′ st M. Mariottini), Severini (1′ st Crescente). A disposizione: Cipriani, L. Galli, Gargani, Morello. All. Cocciolo.

VENTURINA: Leoni, Camerini, Zenobi (1′ st Lenci), Nardi, Alestra, Da Frassini, Mezzetti (1′ st Musli), Guazzini (11′ st Priore), Bicocchi (24′ st Sottile), Toninelli (20′ st Berrade), Massini. A disposizione: F. Galli, Bardocci. All. Landi.

ARBITRO: Antonio Costantino; 1° assistente Alessia Leoni, 2° assistente Gianluca Stella.

MARCATORI: 6′, 14′ e 2′ st Toninelli, 10′ st Guazzini, 40′ st Priore.

NOTE: ammoniti Venturacci, Tiberi, Cocciolo tecnico del Campagnaticoarcille.

Calci d’angolo: 5-5. Recupero: 2′ + 0′.

Situazione girone C

Disputate

Venturina-Belvedere Calcio 2-1

Atletico Maremma-Campagnaticoarcille 1-0

Campagnaticoarcille-Venturina 0-5

Classifica

Venturina 6 punti; Atletico Maremma 3; Belvedere, Campagnaticoarcille 0

Da giocare

Venerdì 15 maggio Belvedere Calcio-Atletico Maremma

Sabato 23 maggio Venturina-Atletico Maremma

Lunedì 25 maggio Belvedere Calcio-Campagnaticoarcille