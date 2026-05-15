GROSSETO – Scatta il divieto di balneazione temporaneo a Principina a Mare. A farlo sapere è il Comune di Grosseto, a seguito dei controlli effettuati da Arpat.

Il provvedimento si è reso necessario dopo che le analisi hanno evidenziato valori batteriologici superiori ai limiti previsti, rendendo momentaneamente non idonee le acque alla balneazione. Il divieto resterà in vigore fino a quando i successivi campionamenti non certificheranno il ripristino delle condizioni di piena balneabilità.

“Il Comune ha provveduto all’installazione della cartellonistica informativa nei punti di accesso al mare interessati – concludono -. L’Amministrazione comunale monitorerà costantemente la situazione e informerà tempestivamente cittadini e turisti non appena sarà possibile revocare il provvedimento”.