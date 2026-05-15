GROSSETO – Seminario formativo dal titolo “La prevenzione della corruzione: nuovo contesto normativo, adempimenti e modalità di attuazione”, ieri, nella sede della Prefettura di Grosseto a cura di Santo Fabiano.

L’iniziativa, promossa nell’ambito delle attività di aggiornamento e formazione rivolte al personale delle pubbliche amministrazioni, ha rappresentato il primo appuntamento organizzato dalla Prefettura di Grosseto dedicato in maniera specifica ai temi dell’anticorruzione e della trasparenza amministrativa.

Ampia partecipazione dalle amministrazioni toscane

All’incontro hanno preso parte oltre 600 persone tra rappresentanti delle Prefetture toscane, dirigenti pubblici, segretari comunali e referenti delle amministrazioni territoriali, confermando il forte interesse istituzionale verso le questioni affrontate durante il seminario.

La giornata formativa si è caratterizzata per un taglio pratico e operativo, con approfondimenti dedicati ai principali adempimenti richiesti alle pubbliche amministrazioni.

I temi affrontati durante il seminario

Nel corso dell’incontro sono stati analizzati i principali aspetti del nuovo quadro normativo in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa, alla luce del Piano Nazionale Anticorruzione 2025 e dei più recenti orientamenti dell’Anac.

Particolare attenzione è stata riservata alla gestione del rischio corruttivo, ai contratti pubblici, al conflitto di interessi, agli obblighi di pubblicazione e alla disciplina relativa all’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

Legalità e formazione continua

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso promosso dalla Prefettura di Grosseto per rafforzare la cultura della legalità e della trasparenza amministrativa, favorendo la diffusione di buone pratiche e il consolidamento delle competenze specialistiche del personale pubblico.