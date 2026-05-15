PRATO – Si chiude la prima edizione di “Missione Eco-Green – Scopri. Gioca. Cambia!”, il progetto educativo sulla sostenibilità promosso da Estra in collaborazione con Straligut Teatro. Coinvolte 857 scuole, 1.845 classi e più di 40.500 studenti di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado su tutto il territorio nazionale, con quasi 1.200 elaborati caricati sulla piattaforma dedicata www.missioneecogreen.it.

Attraverso il gioco interattivo CercaTrova, le classi hanno esplorato quattro grandi temi – risparmio energetico, spreco alimentare, raccolta differenziata e mobilità sostenibile – trasformando alunne e alunni in veri e propri eco-detective. Ogni classe ha poi elaborato le proprie “Missioni Eco-Green”: impegni concreti da portare nella vita quotidiana.

I premi – un buono da 500 euro in materiale didattico o formazione per i docenti – sono stati assegnati tramite sorteggio tra le scuole più attive, che hanno caricato le proprie azioni-impegno in tutte le sezioni della piattaforma. Per le cinque scuole dei territori storici di Estra (Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria) il riconoscimento si arricchisce di una mattinata di premiazione con laboratorio teatrale a cura di Straligut Teatro. Le cerimonie si terranno dal 18 al 22 maggio.

Gli istituti, su oltre 850 partecipanti, che si sono aggiudicati il riconoscimento sono:

• I.C. “Luciani SS. Filippo e Giacomo”, Scuola Primaria – Ascoli Piceno

• I.C. “Mosciano S. Angelo-Bellante”, Scuola Primaria – Bellante (TE)

• I.C. “G. Barone”, Scuola Primaria – Baranello (CB)

• I.C. “B. Bonfigli”, Scuola dell’Infanzia – Corciano (PG)

• I.C. “Leonardo da Vinci”, Scuola Secondaria di I Grado – Anghiari (AR)

• Scuola Secondaria di I Grado “F. Turati” – Cantù (CO)

• Scuola Primaria “Antonio Modica” – Arquà Polesine (RO)

• Scuola dell’Infanzia “Scurpiddu” – Agrigento

“Siamo orgogliosi dei risultati di questa prima edizione di Missione Eco-Green: più di 40mila ragazze e ragazzi che hanno trasformato la consapevolezza ambientale in azione concreta, ogni giorno – commenta Francesco Macrì, presidente esecutivo di Estra –. Estra da anni sceglie la scuola come luogo privilegiato del cambiamento, perché crediamo che educare le nuove generazioni alla sostenibilità significhi investire nel futuro del territorio e del Paese. Questa risposta straordinaria ci conferma che la strada è quella giusta: costruire, insieme alle famiglie e alle comunità, una cultura della responsabilità ambientale che parta dai gesti più semplici e quotidiani”.

Missione Eco-Green si inserisce nel percorso pluriennale di educazione ambientale che Estra porta avanti da anni nelle scuole, proseguendo l’esperienza di “Scuole Viaggianti”. Il progetto è stato realizzato con il supporto didattico di Docenti e Formazione, ente di formazione accreditato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, e la partnership creativa di Straligut Teatro.