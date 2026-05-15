CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Una settimana di spettacolo sulla sabbia: dal 25 al 31 maggio Castiglione della Pescaia ospiterà, grazie all’organizzazione dell’Associazione Beach Tennis Toscana Event, il Torneo Internazionale di Beach Tennis, uno tra i più importanti eventi del calendario mondiale. La partecipazione prevista è di circa 300 atleti provenienti da diverse parti d’Italia e dall’estero. Anche il montepremi previsto, 20mila dollari, rende l’evento uno dei più rilevanti a livello europeo e, con molta probabilità, mondiale.

«Dopo cinque edizioni, tre consecutive – dichiara la sindaca Elena Nappi -, questo evento è diventato un punto fermo del cartellone sportivo del comune di Castiglione della Pescaia, ed ogni anno cresce la sua importanza ed il suo apprezzamento a livello nazionale ed internazionale. Siamo veramente molto soddisfatti dell’organizzazione di questa manifestazione sportiva che coinvolge la nostra comunità a tutto tondo: dalla spiaggia agli stabilimenti balneari, dagli alberghi agli agriturismi, dai campeggi ai ristoranti passando per gli esercizi commerciali del paese che beneficiano della presenza di tanti atleti ed accompagnatori per un’intera settimana in un periodo ottimale della stagione turistica. Vogliamo continuare a crescere nei periodi di minor presenza di visitatori proprio attraverso questa tipologia di competizioni che combinano sport, benessere e rispetto per l’ambiente. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che sostengono, insieme all’Amministrazione comunale, queste attività».

Come riscontrabile dal sito della ITF – Federazione Internazionale del Tennis, che regolamenta anche il beach tennis, quello di Castiglione della Pescaia sarà l’evento più importante della settimana nel calendario mondiale della disciplina. Il torneo si inserisce inoltre tra due appuntamenti di altissimo livello: quello delle Canarie, in programma la settimana precedente, e quello dell’Algarve, in Portogallo, previsto per la settimana successiva. Ad oggi, le iscrizioni confermano la presenza di diversi giocatori e giocatrici tra i primi 20 del mondo. Le nazionalità rappresentate saranno Francia, Venezuela, Porto Rico, Germania, Spagna, Brasile, San Marino, Estonia, Lettonia, Lituania, Russia, Bulgaria, Portogallo, Cipro, Aruba, Olanda, Stati Uniti, Canada, Inghilterra, oltre a una nutrita partecipazione di atleti italiani.

È già record di iscrizioni nei tornei internazionali, con 33 coppie maschili e 22 coppie femminili nel Bt50, 54 coppie maschili e 30 coppie femminili del Bt200, e quasi 200 atleti nei tornei collaterali, molti dei quali dedicati alle categorie under.

Il cuore dell’evento sarà rappresentato, infatti, dai tornei internazionali ITF: Beach Tennis BT50, BT200 e BTJ100. In Maremma arriveranno alcuni dei migliori giocatori del mondo, pronti a regalare sfide spettacolari tra tuffi, tramonti e grande pubblico. Attesi anche i campioni in carica Tommaso Giovannini e Niccolò Gasparri, oltre al grossetano Gabriele Gini, attuale numero 6 del mondo. Nel femminile, l’attenzione sarà puntata su Marcela Vita e Giulia Trippa, ma anche sulle toscane Matilde Massai e Alice Pepi.

«Anche quest’anno – afferma Luca Bidolli dell’Associazione Beach Tennis Toscana Event – porteremo un grande spettacolo sportivo a Castiglione della Pescaia, per tutta una settimana. Sarà un’occasione unica per ammirare i migliori atleti del mondo sfidarsi sulla sabbia e vivere un’esperienza indimenticabile tra sport e natura. Come associazione, da anni riusciamo a organizzare eventi di sempre maggiore livello tecnico e con una grande partecipazione per il beach tennis. Lo sport rappresenta sempre un’importante opportunità di promozione per il territorio e desidero ringraziare il Comune e tutti gli sponsor per il sostegno e l’attenzione costante che dedicano allo sviluppo e alla promozione di queste iniziative, nell’ottica di sostegno del turismo sportivo».

L’evento si concretizza ogni anno anche grazie al contributo logistico dell’Hotel Miramare e del Bagno Faro, oltre alla concessione dell’ex Maristella. Fondamentale anche il coinvolgimento di tutti gli operatori del territorio – hotel, campeggi, agriturismi e ristoratori – riuniti sotto il “cappello” del Consorzio Maremma Experience. Quest’anno, inoltre, l’organizzazione può contare sul sostegno e patrocinio della Regione Toscana, dell’Agenzia Toscana Promozione Turistica e della Federazione Italiana Tennis e Padel.

La manifestazione sarà visibile sul sito della ITF – Federazione Internazionale del Tennis, sul portale della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) e in diretta streaming sul canale specializzato PLAYBT, dove la troupe televisiva brasiliana che segue il World Tour sarà presente da mercoledì 27 a domenica 31 maggio per cinque giorni di diretta dai campi di gioco.

Il programma

LUNEDÌ 25 MAGGIO 2026

TORNEO ITF BT50 – QUALIFICAZIONI – ORE 11.00

TORNEO FITP – Singolare Maschile – inizio ore 12.00

TORNEO FITP – Singolare Femminile – inizio ore 14.30

MARTEDÌ 26 MAGGIO 2026

TORNEO ITF BT50 – TABELLONI PRINCIPALI – ORE 9.00

TORNEO FITP – Doppio Maschile A+B– inizio ore 14.00

TORNEO FITP – Doppio Femminile A+B– inizio ore 15.00

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2026:

TORNEO ITF BT50 – TABELLONI PRINCIPALI – ORE 9.00

TORNEO ITF BT50 – TABELLONI CONSOLAZIONE – ORE 9.00

TORNEI ITF Junior – inizio ore 10.30

GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2026:

TORNEO ITF BT200 – TABELLONE DOPPIO MISTO – ORE 9.00

TORNEO ITF BT200 – QUALIFICAZIONI – ORE 13.30

Torneo ITF Junior – continuazione ore 9.30

VENERDÌ 29 MAGGIO 2026:

TORNEO ITF BT200 – TABELLONE DOPPIO MISTO – ORE 9.00

TORNEO ITF BT200 – QUALIFICAZIONI – ORE 09.00

TORNEO ITF BT200 – TABELLONI PRINCIPALI – ORE 13.30

TORNEO FITP – Doppio Maschile Under 18 – inizio ore 9.00

TORNEO FITP – Doppio Femminile Under 18 – inizio ore 14.30

SABATO 30 MAGGIO 2026:

TORNEO ITF BT200 – TABELLONE DOPPIO MISTO – ORE 9.00

TORNEO ITF BT200 – TABELLONI PRINCIPALI – ORE 09.00

TORNEO ITF BT200- TABELLONE CONSOLAZIONE – ORE 11.00

TORNEO FITP – Doppio Maschile Under 14 – inizio ore 9.00

TORNEO FITP – Doppio Femminile Under 14 – inizio ore 9.30

TORNEO FITP – Doppio Misto Under 14 – inizio ore 14.30

DOMENICA 31 MAGGIO 2026: