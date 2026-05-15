FOLLONICA – Grave incidente nella serata di ieri a Follonica, dove un uomo di 28 anni è rimasto ferito in un incidente che mentre si spostava in monopattino.

L’allarme è scattato alle 21.08 in via Eolie, quando la centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Sud Est ha attivato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Follonica che ha prestato le prime cure al ferito.

Considerate le condizioni del paziente, i sanitari hanno disposto il trasferimento in codice 3 all’elisuperficie di Grosseto. Da lì il 28enne è stato successivamente trasportato con l’elisoccorso Pegaso 2 all’ospedale Le Scotte di Siena, dove è stato affidato alle cure dei medici.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.