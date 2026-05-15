MASSA MARITTIMA – Si è svolta ieri, mercoledì 14 maggio, presso la Sala dell’Abbondanza di Massa Marittima, la prima proiezione in anteprima del cortometraggio Il Doppione, realizzato nell’ambito del progetto Oltre il Muro.

Alla presentazione erano presenti la Sindaca di Massa Marittima Irene Marconi, l’assessore alle Politiche Sociali Maria Angela Gucci, l’assessore all’Istruzione, Politiche Giovanili e Pari Opportunità Simona Cresci del Comune di Piombino, l’assessore alle Politiche Sociali di Castiglione della Pescaia Sandra Mucciarini, Don Filippo Balducci, anche in rappresentanza di Sua Eccellenza il Vescovo Monsignor Carlo Ciattini, il dirigente dell’istituto “Carducci Volta Pacinotti” di Piombino Cristiano Lena, la direttrice della Casa Circondariale di Massa Marittima Maria Cristina Morrone, la responsabile dell’area trattamentale Marilena Rinaldi, la presidente dell’associazione Operazione Cuore ets Laura Romeo, il direttore Fratel Andrea Bonfanti e la preside Eugenia Campini della Scuola Pontificia Pio IX di Roma, insieme ai professori dell’istituto Carducci Volta Pacinotti Lorella Niccolini, Odetta Barani e Franca Potini.

Il Doppione è un cortometraggio diretto da Michele Collavitti, con soggetto e sceneggiatura di Valerio Cruciani e musiche originali di Consuelo.

Il cortometraggio affronta il tema delle seconde possibilità attraverso una storia intensa e profonda: cosa accadrebbe se si potesse incontrare sé stessi da giovani? Se si avesse l’occasione di guardarsi negli occhi e fare i conti con il proprio passato?

Nel carcere di Massa Marittima alcuni detenuti vivranno proprio questa esperienza straordinaria, confrontandosi con il proprio “doppione”, la versione di sé di trent’anni prima. Una storia di perdono, consapevolezza e libertà interiore.

L’iniziativa è stata realizzata con il supporto del Ministero della Giustizia – Casa Circondariale di Massa Marittima, con il patrocinio dei Comuni di Massa Marittima, Piombino e Castiglione della Pescaia, e grazie al contributo del Comune di Piombino, dell’Associazione Fratel Emanuele Francesconi Onlus di Roma e della Diocesi di Massa Marittima-Piombino.

Il cortometraggio è disponibile per proiezioni nelle scuole, con l’obiettivo di promuovere riflessioni sui temi dell’inclusione, della responsabilità e del reinserimento sociale.