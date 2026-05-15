ARCIDOSSO – Un traguardo importante, quello raggiunto dal convitto di Arcidosso, che oggi ha festeggiato 50 anni di attività al servizio dell’educazione e della crescita delle giovani generazioni. Un evento sentito e partecipato, che ha riunito allievi e personale educativo di oggi e di ieri, in un clima di festa e di memoria condivisa.

La celebrazione, organizzata dallo stesso Convitto nella sala consiliare del Comune di Arcidosso, ha rappresentato non solo un momento commemorativo, ma anche un’occasione per ripercorrere mezzo secolo di storia, fatta di impegno educativo, relazioni umane e radicamento nel territorio dell’Amiata.

Tra i presenti, numerosi i “ragazzi” che hanno frequentato il Convitto dagli anni ’80 in poi, tornati per rivivere i ricordi di un’esperienza formativa significativa, insieme al dirigente del Polo Amiata Ovest e ai sindaci del territorio, Jacopo Marini di Arcidosso e Cinzia Pieraccini di Castel del Piano, i quali hanno sottolineato il ruolo fondamentale della struttura all’interno del sistema educativo locale.

Nel corso dell’iniziativa, si sono alternati interventi istituzionali e momenti più informali, in cui i protagonisti hanno condiviso testimonianze, aneddoti e riflessioni sul valore del Convitto come luogo di crescita, non solo scolastica, ma anche personale e sociale.

“Il Convitto di Arcidosso si conferma, a cinquanta anni dalla sua fondazione, un punto di riferimento per l’istruzione e l’accoglienza – dichiarano i gestori -; da quest’anno accessibile anche alle ragazze in maniera residenziale, dimostrando così la capacità di adattarsi ai cambiamenti del tempo senza perdere la propria identità. Inoltre, grazie alla formula del ‘semiconvitto’ (progetto “Il College”), la struttura educativa potenzia l’offerta a tutti gli studenti e le studentesse del Polo Amiata Ovest, trasformandosi in luogo di aggregazione giovanile, dove poter svolgere attività pomeridiane di carattere sportivo, culturale, ricreativo, formativo e di supporto. I sindaci presenti hanno condiviso il progetto, riconoscendone il valore e impegnandosi a presentarlo nelle sedi opportune affinché possa ricevere l’adeguato riconoscimento”.

In definitiva, una giornata che guarda al passato con gratitudine e al futuro con rinnovato entusiasmo, nel segno dell’educazione e della comunità.