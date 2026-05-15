ORBETELLO – La Società Canottieri Orbetello protagonista alla gara regionale del 10 maggio disputata nel Lago di Chiusi, valida per la classifica nazionale Montù-Aloja. Il team lagunare si è presentato alla manifestazione con un numeroso gruppo di equipaggi, ottenendo risultati di grande prestigio e confermando ancora una volta la qualità del proprio vivaio e della squadra senior.

Questo il medagliere conquistato dalla Canottieri Orbetello:

Medaglia d’oro:

Gianluca Santi e Dino Pari — Doppio Senior

Gianluca Santi, Marco Casetta, Dino Pari e Valerio Lo Porto — Quattro di Coppia Senior

Alessandro Ovis — Singolo Allievi B1

Diego Davi — Singolo Allievi A

Medaglia d’argento:

Beatrice Rossi e misto D’Aloja — Doppio Senior

Leonardo Chegia e Gabriele Lenzi — Doppio Under 19 Maschile

Francesco Brizzi — Singolo Master

Medaglia di bronzo:

Marco Casetta e Valerio Lo Porto — Doppio Pesi Leggeri

Leonardo Chegia e misto CUS Pisa — Quattro di Coppia Under 17

Tommaso Sussarello — Singolo Allievi B1

Apprezzabili inoltre il quarto posto di Sebastiano Magarotto e misto D’Aloja nel Doppio Cadetti e il sesto per David Giorgio Ferraro nel Singolo Allievi B1.

Fernando Pirani non ha completato la gara a causa di un piccolo incidente, ma avrà sicuramente modo di rifarsi già dalle prossime competizioni.

Grande soddisfazione per i tecnici Paolo Giusti e Renato Angeloni per i risultati ottenuti, che confermano la Canottieri Orbetello tra le realtà più solide e competitive del panorama remiero.

Soddisfazione importante anche per Gianluca Santi, recentemente eletto presidente del Comitato Toscano Canottaggio da tutte le società della regione, a testimonianza dell’ottimo stato di salute del canottaggio sia lagunare che toscano.