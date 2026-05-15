GROSSETO – Un sentito ringraziamento arriva da Marcello e Anna Rita Bramerini nei confronti dei medici, degli infermieri e del personale socio-sanitario che hanno assistito la mamma Anelide durante la malattia e negli ultimi giorni della sua vita, sia all’ospedale di Castel del Piano sia presso l’hospice di cure palliative del presidio ospedaliero “Misericordia” di Grosseto, diretto dalla dottoressa Anna Paola Pecci.

«Non solo si sono presi cura di nostra madre con grande professionalità, ma hanno anche supportato noi familiari, con una cura impagabile e una profonda umanità, nel momento più difficile e doloroso».

«Per questo conserveremo sempre un ricordo riconoscente della sensibilità, della competenza e dell’umanità dimostrate nei confronti di nostra madre e della nostra famiglia, certi che il bene ricevuto resterà per noi motivo di profonda gratitudine».