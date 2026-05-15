ORBETELLO – Torna anche nel 2026 il variegato programma di eventi sportivi confermando giugno mese dello sport in Laguna: si parte il primo giugno con gli appuntamenti di Laguna in Festival, organizzato dalla Pro Loco Lagunare in collaborazione con le scuole di danza del territorio e con il patrocinio e il contributo del Comune di Orbetello.

Il 6 giugno in piazza Eroe dei due mondi torna l’Orbetello Boxing Night che l’amministrazione comunale organizza con il fondamentale contributo e supporto di Rosanna Conti Cavini della Pugilistica grossetana Umberto Cavini.

Spazio poi anche a molte altre discipline: il 27 giugno con la giornata organizzata dallo Sporting club di Albinia che scende in piazza e presenta tutte le proprie attività e lo stesso giorno, fino al giorno successivo, la Laguna sarà teatro del campionato italiano Seabass Fishing da Kayak.

“Lo sport è un elemento centrale per la vita della nostra comunità – sottolinea l’assessore Ivan Poccia che detiene la delega allo sport – possiamo vantare molti talentuosi atleti che spiccano a livello nazionale e internazionale e altrettante eccellenze anche tra chi offre la possibilità di praticare attività sportive a livello amatoriale. In questo quadro si inseriscono i tanti eventi pensati anche per questo mese di giugno con Laguna in Festival che racchiude dal primo al 20 giugno le nostre eccellenze tra danza e ginnastica e poi torna l’appuntamento con il pugilato di eccellenza, organizzato con il prezioso supporto della Pugilistica grossetana Umberto Cavini con l’impegno di Rosanna Conti Cavini che ringrazio”.

“Un mese di eventi – aggiunge l’assessore al turismo, alla cultura e al commercio, Maddalena Ottali – che sottolinea quanto il turismo legato allo sport sia un’importante strada da percorrere, soprattutto in un territorio come il nostro dove lo sport è anche socialità e cultura che si esprime, in questo caso, attraverso la nobile arte della danza, grande protagonista della Kermesse Laguna in Festival. Un calendario di appuntamenti che non solo offre la possibilità di scoprire le nostre bellezze ambientali, ma è anche un richiamo per tanti appassionati che vogliono assistere a eventi di qualità”.

“Laguna in Festival – dice ancora in conclusione Poccia – vedrà protagoniste in piazza Giovanni Paolo II le nostre scuole di danza con il Deborah Fitness Club che ripropone l’1 e il 2 giugno l’ormai consolidato Gala della Costa d’Argento che sarà anche tappa della World Dance Competiotion Gala, con la Costa d’Argento Danza che presenta, il 12 e il 13 giugno, lo spettacolo “Oltre il sipario della fantasia” e con il Centro Studi Danza Orbetello, giunto al 15esimo anno di attività, che presenta, il 19 e il 20 giugno, lo spettacolo “Danza delle invenzioni”. Lo Sporting club Albinia “scende in piazza” il 27 giugno con judo, ginnastica artistica, fitness, e difesa Personale e il 27-28 giugno sarà la volta del campionato italiano Seabass Fishing da Kayak organizzato dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, in collaborazione con Comune di Orbetello e Società Canottieri Orbetello”.

Il programma completo:

6 giugno: Orbetello Boxing Night, Stefano Ramundo contro Anthony Armany si sfidando sul ring nell’ambito del campionato Ibo Continetal pesi super Leggeri Orbetello piazza Eroe dei due mondi alle 21,00 organizzato da Rosanna Conti Cavini – Pugilistica grossetana Umberto Cavini e Comune di Orbetello;

27 giugno: Lo Sporting club Albinia con judo, ginnastica artistica, fitness, difesa personale in piazza Giovanni Paolo II a partire dalle 18,00;

27-28 giugno: campionato italiano Seabass Fishing da Kayak – Laguna di Orbetello – Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee in collaborazione con Comune di Orbetello e Società Canottieri Orbetello.

Laguna in Festival:

1-2 giugno: People and cultures World Dance Competiotion Gala, selezione di Orbetello – Gr – Italy nell’ambito del Galà della Costa d’Argento organizzato da Deborah Fitness Club in collaborazione con la Pro Loco Lagunare piazza Giovanni Paolo Secondo;

12-13 giugno: Pro Loco Lagunare e Costa d’Argento Danza presentano “Oltre il sipario della fantasia” piazza Giovanni Paolo II alle 21,00;

19-20 giugno: Pro Loco Lagunare e Centro Studi Danza Orbetello (di Martina Bernabini) presentano la “Danza delle invenzioni” piazza Giovanni Paolo II alle 21,00.