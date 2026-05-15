GROSSETO – Si ferma per tre settimane il congresso provinciale del Partito democratico. La decisione è stata assunta dalla Commissione di garanzia regionale del Pd Toscana, che ha disposto il rinvio dell’avvio delle operazioni congressuali inizialmente previsto per il 15 maggio.

Alla base dello stop ci sono alcuni ricorsi presentati nelle ultime settimane e sui quali gli organismi regionali intendono svolgere ulteriori approfondimenti prima della ripresa del percorso congressuale. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire il regolare svolgimento della campagna congressuale e assicurare la piena partecipazione degli iscritti alla fase di rinnovo degli organismi del partito.

La questione arriva sul tavolo di Elly Schlein

La sospensione arriva però in un clima interno già caratterizzato da forti tensioni politiche e organizzative. Nelle stesse ore, infatti, un gruppo di iscritti e dirigenti del Pd grossetano ha inviato una lettera alla segretaria nazionale Elly Schlein, al responsabile organizzazione Igor Taruffi e al segretario regionale Emiliano Fossi per chiedere un intervento diretto della segreteria nazionale sulla situazione della federazione provinciale.

Nel documento viene espressa forte preoccupazione per il protrarsi dello stallo congressuale, ritenuto dannoso per la vita democratica del partito sul territorio. I firmatari sostengono che il continuo susseguirsi di ricorsi e contestazioni rischi di paralizzare il confronto politico interno e impedire agli iscritti di arrivare rapidamente al voto per il rinnovo degli organismi dirigenti.

Nella lettera vengono inoltre contestati atteggiamenti ritenuti divisivi e personalistici da parte di alcuni esponenti politici, accusati di alimentare tensioni e conflitti interni in una fase considerata particolarmente delicata per il centrosinistra provinciale.

Gli iscritti richiamano invece il lavoro svolto negli ultimi mesi dal Pd grossetano, evidenziando il percorso politico che ha portato all’elezione del presidente della Provincia e le iniziative portate avanti sul territorio. Un’esperienza che, secondo i sottoscrittori, avrebbe dimostrato la capacità del partito di costruire unità e collaborazione tra sensibilità diverse.

Nel documento viene sottolineata anche l’importanza delle prossime sfide elettorali, con riferimento alle future amministrative in comuni strategici come Grosseto, Orbetello e Follonica, considerate decisive per il futuro del centrosinistra nella provincia.

Per questo motivo gli iscritti chiedono che il congresso possa proseguire senza ulteriori rinvii, che gli organismi di garanzia assumano decisioni rapide e che venga tutelato il diritto della base a partecipare al voto. L’obiettivo, spiegano, è evitare che il Partito democratico continui a trasmettere all’esterno un’immagine segnata da scontri interni e contrapposizioni, in una fase politica ritenuta cruciale per il territorio provinciale.

Il congresso provinciale e le due candidature

In campo per la segreteria provinciale erano state presentate due candidature: quella del segretario uscente Giacomo Termine e quella di Alessio Scheggi. I ricorsi sono stati presentati nei giorni scorsi e riguardano alcune osservazioni sulle procedure e sulla commissione di garanzia.