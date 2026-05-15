GROSSETO – Si è svolto questa mattina, nei locali del Centro Fiere del Madonnino, il quinto evento formativo del progetto “I Valori del Biologico“, promosso dal Distretto Biologico della Maremma Toscana e dedicato al tema “One Health: tra salute e territorio”.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto tra istituzioni, mondo scientifico e operatori del settore sui temi della salute, della sostenibilità ambientale e della valorizzazione del biologico come modello integrato di sviluppo territoriale. Tra i presenti il presidente degli Oncologi italiani Rossana Berardi, Annalisa Santucci del dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia, insieme ad Ottavia Spiga in rappresentanza della Fondazione Polo Universitario grossetano. Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dell’assessore regionale all’Agricoltura Leonardo Marras.

“Per molti anni – ha sottolineato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto e presidente del Distretto Biologico della Maremma Toscana – abbiamo pensato alla salute quasi esclusivamente come cura della malattia. Oggi invece comprendiamo sempre di più che la vera sfida è la prevenzione: qualità della vita, qualità dell’alimentazione, qualità ambientale ed equilibrio tra uomo e natura. La salute non nasce soltanto negli ospedali, nasce nei territori”.

“Il biologico – ha continuato – non è semplicemente un metodo produttivo, ma una vera filosofia che mette insieme qualità del suolo, qualità degli alimenti, sostenibilità ambientale, biodiversità e salute delle persone. Per questo il biologico oggi non è soltanto una scelta ambientale: è anche una scelta sanitaria ed economica. Il cibo può diventare uno straordinario strumento di prevenzione. È qui che il biologico incontra la nutraceutica e la visione One Health: un’agricoltura sostenibile, meno aggressiva e più rispettosa degli equilibri naturali tende infatti a preservare meglio quei principi attivi che rappresentano il valore salutistico degli alimenti”.

“La vera sfida – ha concluso Vivarelli Colonna – non è produrre di più, ma produrre meglio. Non è crescere soltanto economicamente, ma crescere in qualità: qualità della vita, qualità dello sviluppo e qualità delle relazioni tra uomo e ambiente. È questa la strada che dobbiamo costruire per il futuro dei nostri territori e delle nuove generazioni”.

Tra i relatori dell’evento anche Giselda Scalera, rappresentante dal Ministero della Salute, la cui partecipazione ha testimoniato l’attenzione delle istituzioni nazionali, verso le tematiche legate alla prevenzione, alla qualità alimentare e alla sostenibilità ambientale.