GROSSETO – La Regione Toscana ha approvato il nuovo bando per la selezione di 2.395 giovani da impiegare nei progetti di Servizio civile regionale finanziati con risorse del Pr Fse+ 2021/2027.

Con il decreto dirigenziale numero 8655 del 22 aprile 2026 prende così il via una nuova opportunità formativa e professionale dedicata ai giovani toscani, che potranno svolgere un’esperienza all’interno della pubblica amministrazione contribuendo al funzionamento degli enti coinvolti e acquisendo competenze utili per il proprio percorso personale e lavorativo.

Nell’ambito del progetto, che avrà una durata di dodici mesi, gli uffici giudiziari di Grosseto accoglieranno complessivamente 13 volontari: otto saranno inseriti al Tribunale di Grosseto e cinque alla Procura della Repubblica.

L’iniziativa punta a favorire la crescita professionale dei partecipanti attraverso un’esperienza diretta negli uffici giudiziari, offrendo ai giovani la possibilità di conoscere da vicino il funzionamento della macchina amministrativa e istituzionale.

I requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione della domanda sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Toscana, nella sezione dedicata al progetto “Giovanisì”.

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente online entro le ore 12 del 10 giugno 2026.

I progetti sono inoltre consultabili sui siti internet del Tribunale e della Procura della Repubblica di Grosseto.