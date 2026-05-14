GROSSETO – Il Toscana Pride 2026 farà tappa a Grosseto, scelta come città simbolo di una comunità che, pur vivendo ai margini, non smette di resistere e di rivendicare spazio nel dibattito pubblico. La decisione arriva al termine di un percorso di confronto tra associazioni, attivistə e persone del territorio, da cui è nato il manifesto politico della manifestazione e un lavoro collettivo che ha posto al centro tre parole chiave: libertà, resistenza, cultura.

Dalle testimonianze raccolte tra le persone Lgbtqia+ che vivono a Grosseto emerge con forza la percezione di una città considerata “chiusa”, poco inclusiva, in cui costruire comunità appare spesso difficile. In questo contesto, l’arrivo del Pride viene descritto come un’occasione di apertura, “un varco che squarcia l’immobilità” e che apre nuove possibilità di confronto, relazione e visibilità. La “cura” diventa così un concetto centrale del percorso del Toscana Pride: una pratica politica che mira a sanare ferite individuali e collettive e a sostenere una comunità definita dagli organizzatori come “inarrestabile” e destinata a continuare a fiorire.

Chi vive i margini e le zone di confine, sottolineano dal coordinamento, porta con sé una forza che non vuole più restare invisibile, ma attraversare città e territori per affermare la propria esistenza. «Abbiamo voluto realizzare un claim forte – dichiara Fiora Branconi, presidente del Toscana Pride – riportando un’affermazione chiara, una presa di posizione politica e culturale che rende protagoniste le persone marginalizzate e la loro lotta quotidiana per la visibilità e la dignità».

In vista della grande parata del 13 giugno a Grosseto, il comitato annuncia un articolato calendario di appuntamenti, a partire dal Toscana Pride Festival, che prevede due giornate di talk, approfondimenti e spettacoli drag e queer. Tra gli ospiti annunciati figurano Alice Benedetti, presidente del movimento Elaga, Fabrizio Quattrini, sessuologo e presidente dell’Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica, la redazione di Scomodo, le drag queen Ava Hangar e Panthera Virus del panorama fiorentino, il duo musicale Calasina e Santa Viola. A condurre il festival saranno la drag Marchesa, presentatrice ufficiale, insieme a Lalique Chouette.

L’appuntamento è per l’11 giugno dalle 18 al Qb, con un aperitivo di benvenuto, e per il 12 giugno al Giardino degli Arcieri, dove proseguiranno incontri e spettacoli in preparazione del corteo del Toscana Pride. Il programma si arricchisce inoltre di altri eventi. Il 9 giugno è prevista una mostra di Sassu e la presentazione del libro di Emiliano Reali “Bambi, storia di una metamorfosi”, a cura di Marco De Santis. Il 10 giugno la presidente del MIT, attivista e avvocata Roberta Parigiani, dialogherà con il docente Michael Anthony. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Luciano Calì e sarà affiancato da una mostra a tematica Lgbtqia+, bdsm e kinky presso la Galleria Evento, nel centro di Grosseto. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

Informazioni dettagliate, aggiornamenti e programma completo sono disponibili sul sito ufficiale www.toscanapride.eu.