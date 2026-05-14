GROSSETO – Sono state assegnate le prestigiose Bandiere Blu, il riconoscimento della Foundation for Environmental Education (Fee), l’organizzazione internazionale non governativa e no-profit attiva dal 1981 e presente in 85 stati, che ha l’obiettivo di diffondere buone pratiche per la sostenibilità ambientale.

Le località premiate in Maremma sono Castiglione della Pescaia, Follonica, Grosseto, Orbetello e la new entry Monte Argentario.

La cerimonia di consegna si è svolta nella Sala Convegni del Cnr – Consiglio Nazionale delle Ricerche, alla presenza del ministro del turismo Gianmarco Mazzi e del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, l’assessore regionale all’Ambiente, David Barontini, oltre che del presidente di Fee Italia Claudio Mazza. Quest’anno sono 257 i Comuni italiani che hanno ottenuto il riconoscimento, con 525 spiagge premiate e 87 approdi, un record che consolida il ruolo dell’Italia come riferimento nel Mediterraneo per qualità ambientale e accoglienza turistica.

La Bandiera Blu non viene assegnata, infatti, esclusivamente per la bellezza del mare. I criteri richiesti dalla Fee sono infatti sempre più rigorosi e comprendono la qualità delle acque di balneazione, l’efficienza degli impianti di depurazione, la gestione dei rifiuti, la pulizia degli arenili, la sicurezza in spiaggia, l’accessibilità, la mobilità sostenibile, la tutela delle aree naturalistiche e le attività di educazione ambientale rivolte a residenti e visitatori.

Elena Nappi: «Castiglione Bandiera Blu per il 27esimo anno consecutivo»

«Siamo orgogliosi – afferma la sindaca di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi – di continuare a vedere la Bandiera Blu Fee sventolare su Castiglione della Pescaia per il 27° anno consecutivo. Questo riconoscimento non è solo un simbolo di qualità e sostenibilità ambientale, ma rappresenta anche l’impegno della nostra comunità nel preservare e valorizzare il nostro splendido territorio.

Ogni anno lavoriamo con passione per mantenere alti standard di pulizia, sicurezza e accoglienza, affinché i nostri cittadini e visitatori possano godere di un mare e di una natura incontaminati. Questo traguardo è frutto del lavoro di tutti e ci sprona a fare sempre meglio per il futuro».

«Essere Bandiera Blu da così tanto tempo – conclude Nappi – è una grande responsabilità perché raggiungere certi risultati non è facile, ma ogni anno è sempre più complesso rimanere nell’Olimpo della sostenibilità ambientale visto che le richieste fatte dalla Fee sono sempre più esigenti, come lo sono i nostri visitatori e cittadini, quindi lo stimolo che abbiamo a fare meglio è sempre molto alto».

Matteo Buoncristiani: «Follonica si conferma un’eccellenza»

«È con grande emozione e orgoglio che oggi, a Roma, ho ritirato ufficialmente la Bandiera Blu 2026 assegnata alla nostra Follonica dalla Fee – afferma il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani -. Vedere sventolare questo vessillo non è solo un riconoscimento alla bellezza delle nostre spiagge e alla qualità del nostro mare, ma è il premio per un impegno collettivo che dura tutto l’anno: Ambiente: per la cura costante del nostro litorale. Servizi: per un’accoglienza turistica sempre più attenta e sostenibile. Comunità: perché questo risultato appartiene a ogni associazione, cittadino, operatore balneare e turista che rispetta la nostra terra».

«Questo vessillo è una promessa che rinnoviamo: continuare a proteggere e valorizzare il nostro paradiso naturale per noi e per le generazioni future. Follonica si conferma un’eccellenza. Continuiamo così».

Il sindaco di Grosseto: «Motivo di grande orgoglio e il risultato di un lavoro continuo e condiviso»

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente Erika Vanelli comunicano con grande soddisfazione e orgoglio che anche per l’anno 2026 il litorale del Comune ha ottenuto il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, conferito dalla Fee Italia. «Si tratta di un importante attestato di qualità che premia il costante impegno dell’amministrazione comunale nella tutela dell’ambiente, nella valorizzazione del territorio e nel miglioramento dei servizi offerti a cittadini e visitatori».

«Ricevere anche quest’anno la Bandiera Blu rappresenta per la nostra comunità un motivo di grande orgoglio – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. È il risultato di un lavoro continuo e condiviso che coinvolge istituzioni, operatori turistici, associazioni e cittadini, tutti uniti dall’obiettivo di preservare e valorizzare il nostro straordinario patrimonio naturale.” “Questo riconoscimento – aggiunge l’assessore all’Ambiente Erika Vanelli – conferma la qualità delle politiche ambientali portate avanti dall’Amministrazione e ci incoraggia a proseguire nel percorso intrapreso, investendo sempre più nella sostenibilità, nella tutela del mare e nella sensibilizzazione ambientale delle nuove generazioni».

«L’amministrazione comunale rinnova il proprio impegno affinché il litorale continui a rappresentare un modello di eccellenza ambientale e di accoglienza turistica, capace di coniugare sviluppo, sostenibilità e qualità della vita».

A Orbetello premiate le spiagge Fertilia, Puntata, Osa-Albegna, Giannellla, Feniglia e Tagliata

Il sindaco Andrea Casamenti esprime la sua profonda soddisfazione: «Ci confermiamo ancora una volta – sottolinea – una delle migliori località balneari d’Italia e della Toscana. Le nostre splendide spiagge sono ancora una volta protagoniste e non solo per la loro bellezza, ma anche per i contestuali servizi offerti. Ne siamo molto orgogliosi e grati agli operatori turistici e balneari che, di anno in anno, investono per migliorare la qualità dei servizi e la fruibilità del nostro mare».

«La conferma per il quarto anno consecutivo – sottolinea l’assessore all’Ambiente Ivan Poccia – ci riempie di soddisfazione ed evidenzia l’importante lavoro fatto non solo sulle politiche ambientali, ma anche riguardo la sensibilizzazione al rispetto del nostro delicato ecosistema, di cui mare e Laguna sono i protagonisti principali. Ringrazio i nostri concittadini che si impegnano attivamente per la salvaguardia del nostro mare e i nostri operatori turistici per rappresentare un’eccellenza in termini di servizi».

«L’amministrazione comunale, come ogni anno – conclude il sindaco – farà il giro di distribuzione delle Bandiere Blu e approfitteremo, in quell’occasione, di ringraziare singolarmente ognuno dei nostri operatori balneari. Da parte mia anche io ringrazio i nostri concittadini rispettosi dell’ambiente e fieri delle bellezze del nostro territorio».

L’assessore regionale all’Ambiente, David Barontini: «Risultato del lavoro di un anno intero»

«La Bandiera Blu non è un premio alla bellezza da cartolina, ma un riconoscimento a chi gestisce il territorio con continuità e responsabilità, dati alla mano – dichiara L’assessore regionale all’Ambiente, David Barontini –. Mare pulito e balneabile, depurazione efficiente, gestione dei rifiuti che funzioni davvero, spiagge sicure e accessibili, educazione ambientale concreta. È un sistema che regge solo se la gestione operativa diventa routine quotidiana. Sono previsti, infatti, anche controlli nazionali ed internazionali, inclusi i controlli a sorpresa, per verificare il mantenimento dei requisiti. È il risultato del lavoro di un anno intero da parte dei Comuni costieri, con il supporto della Regione. Non retorica, ma manutenzione ordinaria di un’infrastruttura naturale, economica e culturale che regge turismo, pesca, identità delle nostre comunità».

L’amministrazione di Monte Argentario: «Frutto del lavoro collettivo di istituzioni, cittadini e operatori»

«La conquista della Bandiera Blu 2026 rappresenta per Monte Argentario motivo di grande orgoglio e soddisfazione – dichiara il sindaco del Comune di Monte Argentario, Arturo Cerulli -. Questo prestigioso riconoscimento è il frutto del lavoro collettivo di istituzioni, cittadini e operatori, e conferma la qualità delle nostre acque, la bellezza del nostro paesaggio e l’impegno continuo per l’ambiente. Continueremo a investire in progetti di tutela e sviluppo sostenibile, per valorizzare sempre di più il nostro territorio e offrire esperienze indimenticabili a chi sceglie di visitare l’Argentario».

«L’ottenimento della Bandiera Blu è una splendida notizia per l’intero comparto turistico – afferma l’assessore all’ambiente e all’economia del mare, Michele Vaiani —. Questo riconoscimento non solo attesta la qualità dei nostri arenili e dei servizi, ma rappresenta anche una straordinaria opportunità di promozione per la nostra destinazione. Ringrazio chi ogni giorno lavora per mantenere questi standard e invito tutti a vivere l’estate 2026 all’insegna del mare, della natura e dell’ospitalità autentica che caratterizzano Monte Argentario».