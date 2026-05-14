FOLLONICA – Torna a riunirsi il Consiglio comunale della città del Golfo. Su disposizione del presidente del Consiglio Alberto Aloisi la nuova seduta è convocata per mercoledì 20 maggio alle 9, in presenza nella sala consiliare del Comune.

Ecco tutti i punti all’ordine del giorno:

1. Comunicazioni del presidente del Consiglio, del sindaco, degli assessori e dei consiglieri

2. Interrogazione orale 29 – stato di attuazione del progetto di riqualificazione del quartiere Senzuno – scelte su viabilità, pedonalizzazione e mobilità ciclabile, presentata dal consigliere Giacomo Manni

3. Interrogazione orale 30 – mancata pubblicazione del piano integrato di attività e organizzazione e del bilancio di previsione 2026, presentata dai consiglieri/e Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini, Francesca Stella

4. Interrogazione sullo stato di avanzamento del piano della costa/piano dell’arenile, indirizzi dell’amministrazione sulle future concessioni demaniali marittime e valorizzazione della spiaggia, presentata dal consigliere Giacomo Manni.

5. Interpellanza 32: stato di avanzamento e modifica del progetto esecutivo del parcheggio nell’area dell’ex depuratore di Senzuno.

6. Mozione 12 sulla richiesta di proroga dell’autorizzazione al rigassificatore di Piombino sul mancato rispetto del memorandum del 2022, sulle responsabilità del governo e sulla tutela del territorio del golfo di Follonica.

7. Odg: iniziative per la tutela della salute mestruale, il contrasto alla “period poverty” e la promozione del diritto allo studio presentata dai consiglieri e consigliere Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini, Francesca Stella.

8. Odg “se io non voglio, tu non puoi”: perché il Ddl stupri “disegno di legge as 1715” mantenga la formulazione approvata alla camera dei deputati in data 19 novembre 2025, presentata dai consiglieri e consigliere Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini, Francesca Stella

9. Odg – tutela delle persone con disabilità gravissima e delle loro famiglie. Impegno del comune di Follonica a fronte dei ritardi nell’erogazione dei fondi presentata dai consiglieri e consigliere Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini, Francesca Stella.

Per assistere in streaming al Consiglio comunale https://www.youtube.com/@comunedifollonica/streams