GROSSETO – Tutto pronto per la doppia sfida contro il Parma. Il Big Mat Bsc Grosseto, dopo il pareggio casalingo con il Reggio Emilia, proverà a mettere in difficoltà il roster che guida la classifica del girone A con otto vittorie e due sconfitte. “Siamo ancora in una fase di rodaggio – commenta il biancorosso Andrea Sellaroli -, dobbiamo cercare di trovare il giusto ritmo per dare continuità ai risultati. La squadra però sta bene e c’è grande voglia di vincere. Sono convinto che siamo sulla buona strada”.

Le due gare contro il Parma si giocheranno sabato alle ore 15.30 e alle 20.30 allo stadio Nino Cavalli. “Sfidiamo una delle squadre più in forma e attrezzate del campionato – continua Sellaroli (nella foto di Noemy Lettieri) -. Non sarà facile ma vogliamo in ogni caso metterla in difficoltà, provando anche a vincere. D’altronde in questo sport tutto è possibile”.

Il Big Mat Bsc Grosseto potrà anche contare sul nuovo innesto Freddy Miguel Noguera che ha già brillantemente debuttato contro il Reggio Emilia. “Noguera è un utility di ottimo livello – conclude Sellaroli -, un giocatore completo che può ricoprire tutti i ruoli e che sa esprimere un grande baseball. Oltre a essere un gran giocatore, è un ragazzo straordinario, umile, rispettoso e sempre a disposizione del gruppo”.