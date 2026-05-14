GROSSETO – Centinaia di studenti pronti a riscoprire il territorio, la forza della biodiversità e l’importanza vitale della gestione delle acque.

Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud si prepara a celebrare la Settimana nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, l’appuntamento nazionale promosso da Anbi che unisce tutti i consorzi di bonifica italiani. Un calendario fitto che mette al centro il legame indissolubile tra le infrastrutture della bonifica, la tutela ambientale e il coinvolgimento del mondo della scuola, vero motore del cambiamento.

Il cuore pulsante della manifestazione a Grosseto, lungo il fiume Ombrone, sarà la collaborazione con gli istituti scolastici, grazie al lungo percorso formativo svolto negli ultimi mesi con l’Istituto Leopoldo II di Lorena, una collaborazione che culminerà proprio nella prima giornata della Settimana della Bonifica. Accanto alle scuole superiori, il Consorzio rinnova l’impegno con le primarie attraverso il progetto di Grosseto Cultura, portando i più piccoli a conoscere da vicino i segreti della Steccaia e delle centrali idrauliche.

L’apertura ufficiale della kermesse è affidata a un evento di grande impatto: una mattinata speciale, sabato 16 maggio, dalle 9, che si snoderà dalla centrale di San Martino alla Steccaia. Saranno circa 200 gli studenti dell’Istituto Leopoldo II di Lorena a percorrere gli argini e a visitare la centrale, per l’atto finale di un progetto didattico durato l’intero anno scolastico con cinque diversi appuntamenti. «Questo evento aprirà ufficialmente la manifestazione – spiega il presidente di Cb6, Federico Vanni – Coinvolgeremo 200 ragazzi in un’iniziativa che ricalca quella dello scorso anno con il liceo scientifico. La nostra ambizione – aggiunge Vanni – è far diventare questa passeggiata un appuntamento fisso di apertura per ogni Settimana della Bonifica, scegliendo ogni anno una scuola diversa della città per tramandare la conoscenza del nostro patrimonio idraulico, valorizzando il nostro principale fiume, la cura degli argini, l’importanza della centrale di San Martino e di un luogo simbolo come la Steccaia».

Il fiume Ombrone sarà il protagonista indiscusso anche lunedì 18 maggio: al Berrettino l’attesissima seconda edizione del Palio Rafting Studentesco. L’evento, organizzato dall’Associazione Terramare e dalla Uisp Grosseto, sta diventando un pilastro dei giochi studenteschi provinciali anche grazie al supporto del Consorzio e del Comune di Grosseto. Dalle 8.30, sei istituti superiori (liceo Aldi, Istituto Leopoldo II di Lorena, Istituto Fossombroni, Polo Bianciardi, Istituto Rosmini e polo tecnologico Manetti Porciatti) si sfideranno a colpi di pagaia. Una giornata di sport e divertimento che trasforma il fiume in una palestra a cielo aperto.

La difesa dell’acqua passa anche attraverso il recupero della biodiversità con il ritorno di Argini Fioriti, un progetto che il Consorzio ripropone con convinzione. Venerdì 22 maggio a Paganico, le classi delle medie si affiancheranno ai tecnici del Consorzio e all’Università di Pisa per la semina degli argini, un gesto concreto di manutenzione e tutela del suolo. Contemporaneamente, i bambini della primaria di via Mascagni visiteranno la centrale di San Martino e la Steccaia, a conclusione del progetto di valorizzazione dei luoghi simbolo della città promosso da Grosseto Cultura, Scopriamo Grosseto, al quale Cb6 ha aderito con convinzione.

Sul valore della manifestazione interviene il direttore generale del Consorzio 6 Toscana Sud e di Anbi Toscana, Fabio Zappalorti: «Anbi ha scelto un tema bellissimo, “L’acqua coltiva la pace” – ricorda Zappalorti – In questo momento storico così difficile crediamo che continuare a coinvolgere così tanti giovani sia la strada giusta. Siamo convinti che debba partire da loro, grazie ovviamente al supporto delle istituzioni, una nuova idea di risorsa idrica come bene prezioso da proteggere. Educare a un uso consapevole dell’acqua significa educare alla pace e al rispetto del futuro».

Il programma si arricchisce infine con gli appuntamenti nelle aree di Siena, Buonconvento e Sovicille, che chiuderanno il cerchio di una settimana dedicata alla terra e ai suoi custodi. Tra questi spiccano la tappa di Argini Fioriti a Buonconvento (giovedì 21 maggio) con i bambini dell’infanzia e della primaria, il debutto del soft rafting sul fiume Merse a Sovicille (sabato 23 maggio) e l’escursione di trekking alla Montagnola Senese, alla periferia di Siena. L’iniziativa, in programma domenica 24 maggio, è organizzata in collaborazione con il Fai.