GROSSETO – «La sentenza con cui la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha condannato l’Italia per l’abuso dei contratti a termine del personale Ata conferma una realtà che la Flc Cgil denuncia da anni: nella scuola il precariato non riguarda soltanto i docenti, ma colpisce in modo pesante anche il personale amministrativo, tecnico e ausiliario».

«La pronuncia europea – prosegue la Flc Cgil – afferma che il sistema italiano non prevede strumenti adeguati per prevenire e contrastare il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato del personale Ata, richiamando così la responsabilità del governo nell’affrontare una condizione che non è emergenziale, ma ormai strutturale».

Anche nella provincia di Grosseto i numeri fotografano con chiarezza questa situazione. Nell’anno scolastico 2025/2026, rispetto al fabbisogno reale, all’apertura delle scuole mancavano 35 assistenti amministrativi, 17 assistenti tecnici e 150 collaboratori scolastici, posti che sono stati coperti da personale precario. In termini percentuali, il ricorso al precariato incide per il 20% tra gli assistenti amministrativi, per il 32% tra gli assistenti tecnici e per il 27% tra i collaboratori scolastici.

«Questi dati dimostrano che anche nel nostro territorio il funzionamento quotidiano delle scuole si regge sul lavoro di tante persone precarie, senza le quali segreterie, laboratori e servizi essenziali non potrebbero andare avanti – dichiara Alessandra Vegni, segretaria della Flc Cgil Grosseto – Da troppo tempo purtroppo si parla della precarietà dei docenti, che è reale e gravissima, la sentenza ci ricorda che anche il personale Ata vive la stessa condizione di instabilità, pur svolgendo un ruolo indispensabile per garantire ogni giorno l’attività scolastica».

«La sentenza della Corte Ue – prosegue Vegni – rappresenta una bocciatura netta delle scelte compiute finora e conferma quello che sosteniamo da anni: non si può continuare a coprire posti che rispondono a esigenze permanenti con contratti a termine. Anche a Grosseto il precariato Ata non è un fatto occasionale, ma una conseguenza diretta di organici insufficienti e di mancate stabilizzazioni».

Per la Flc Cgil Grosseto è quindi necessario che il governo dia seguito immediato a quanto emerge dalla sentenza europea e apra un piano straordinario di stabilizzazione del personale Ata come di quello docente. A partire dai posti che ogni anno vengono affidati ai precari, che pur essendo indispensabili al funzionamento ordinario delle scuole, rimangono con contratti a termine senza certezza di futuro.

«La scuola pubblica non si salva lasciando nel limbo migliaia di lavoratrici e lavoratori. Servono assunzioni stabili, organici adeguati e il superamento di tutte quelle norme che alimentano l’abuso del tempo determinato», conclude Vegni.