GROSSETO – GameOver Project, l’iniziativa ideata da Paolo e Karla Imperitura, formatori, Marketing Manager e Digital Designer, fa tappa a Grosseto con due giornate distinte e complementari, in programma il 16 maggio (seminario rivolto a genitori, educatori e istituzioni) e il 21 maggio 2025 (seminario interattivo dedicato agli studenti).

L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Grosseto e promossa da Tu Esisti OdV con il supporto della Chiesa Apostolica Grosseto, si inserisce in un percorso di sistema nazionale che coinvolge scuole, famiglie e istituzioni locali nella prevenzione del Gaming Disorder, riconosciuto dall’Oms (2022) come disturbo da dipendenza.

Il progetto: decifrare i meccanismi della dipendenza digitale

Attraverso la lente del neuromarketing e del digital design, GameOver Project svela i meccanismi di persuasione subconscia utilizzati dall’industria videoludica: Dark Patterns, Loot Boxes, microtransazioni – che trasformano il videogioco da passatempo a strumento di ritenzione forzata, generando dipendenza nei ragazzi.

Non si tratta di un semplice incontro sui “pericoli del web”, ma di un intervento di alfabetizzazione digitale avanzata: un approccio sistemico capace di coinvolgere l’intera comunità educante, fornendo strumenti concreti per interpretare i segnali di disagio – cali di concentrazione, irritabilità, isolamento sociale – spesso già presenti nel contesto scolastico.

Gli appuntamenti a Grosseto

16 maggio 2025 – Seminario per genitori, educatori e istituzioni

Ore 16:30 | Chiesa Apostolica Grosseto – Via General Cantore, 5/7

Un seminario sociale di 1h30 di formazione frontale ed esperienziale, dedicato a genitori, educatori e istituzioni che vogliono scoprire strategie concrete per aiutare i ragazzi a vivere il digitale in modo sano. Ingresso libero.

21 maggio 2025 – Seminario interattivo per gli studenti

Ore 10:30–12:30 | IIS Polo Bianciardi – Palazzo della Provincia, Piazza Dante Alighieri 35, Sala Pegaso

Sessione dedicata alle classi dell’IIS Polo Bianciardi. Un seminario interattivo, frontale ed esperienziale per aiutare gli studenti a rileggere il proprio rapporto con il digitale in modo consapevole e critico.

L’evento è promosso con il Polo Bianciardi, 8×1000 Modi per Amare e Tu Esisti OdV.

Il data collecting nazionale: oltre 4.000 dati dai ragazzi

La tappa di Grosseto si inserisce in un percorso di ricerca sul campo che ha già attraversato numerose città da nord a sud del nostro Paese. Ad oggi, nelle scuole coinvolte dal progetto, sono stati raccolti in forma completamente anonima oltre 4.000 dati sulle abitudini digitali dei ragazzi tra i 9 e i 17 anni.

Questo patrimonio informativo, frutto di workshop interattivi e raccolta dati tramite strumenti digitali, consente di far emergere le reali abitudini digitali degli studenti e di fornire agli insegnanti chiavi di interpretazione preziose per leggere i segnali di disagio presenti nel contesto scolastico.

I dati raccolti nelle scuole che aderiscono al progetto offrono uno spaccato reale e aggiornato del rapporto tra le nuove generazioni e il mondo videoludico e social, alimentando un database nazionale che costituisce la base scientifica ed empirica del progetto stesso.

Verso una proposta di legge: istituzioni e scuole protagoniste

GameOver Project non si esaurisce in un ciclo di seminari: il suo obiettivo strategico è contribuire allo sviluppo di una proposta di legge nazionale in materia di prevenzione della dipendenza da videogiochi e tutela dei minori nell’ecosistema digitale.

Un processo che sta vedendo il coinvolgimento diretto degli assessorati alle politiche sociali dei comuni ospitanti e delle scuole che hanno aderito al progetto, con l’obiettivo di trasformare i dati raccolti sul campo in uno strumento legislativo capace di tutelare le nuove generazioni.

“Il gioco diventa pericoloso quando non riusciamo più a distinguerlo dalla vita reale e questo non è un problema dei ragazzi, ma di un sistema progettato per tenerli agganciati”, dichiarano Paolo e Karla Imperitura. “Il nostro impegno è restituire alle famiglie, alle scuole e alle istituzioni gli strumenti per capire cosa sta accadendo per poter agire con consapevolezza.”

16 maggio 2025 | Ore 16:30 | Chiesa Apostolica, Via General Cantore 5/7, Grosseto | Ingresso libero

21 maggio 2025 | Ore 10:30–12:30 | Palazzo della Provincia, Piazza Dante Alighieri 35, Sala Pegaso, Grosseto

Relatori: Paolo e Karla Imperitura

Patrocinio: Comune di Grosseto

Sito web: www.gameoverproject.com