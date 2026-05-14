ORBETELLO – A partire da giugno prende il via il nuovo servizio di pulizia dei parchi e giardini in cui l’amministrazione comunale di Orbetello ha investito circa 115mila euro e che prevede anche l’igienizzatone delle aree pubbliche dedicate ai più piccoli.

«Questo nuovo servizio – spiega l’assessore all’ambiente del Comune di Orbetello, Ivan Poccia – non solo ha lo scopo di migliorare il decoro urbano di alcune delle nostre aree verdi, ma è anche pensato per il benessere dei più piccoli. Il nostro sforzo è, infatti, quello di preservare il più possibile la pulizia dei giochi situati nelle aree pubbliche nel limite delle influenze ambientali e della frequentazione di soggetti per cui quei giochi non sono pensati. In questo senso, da parte nostra, chiediamo il massimo rispetto per quelle aree dedicate allo svago e alla socialità dei bambini residenti e non».

«Quello che mi preme sottolineare – aggiunge l’assessore – è che questo servizio è in linea con il lavoro del settore ambiente, particolarmente impegnato, negli ultimi mesi, ad agire nella massima trasparenza e a costruire un dialogo sincero e costruttivo con la cittadinanza che deve necessariamente essere parte attiva nella salvaguardia del decoro urbano e monitoraggio del territorio. Anche in questo senso è pensata la cartellonistica che apporremo nei parchi e nei giardini con il calendario dei servizi: un modo per dare modo al cittadino di verificare la qualità del servizio offerto e segnalare eventuali disservizi».

Calendario interventi di pulizia

Periodo giugno/settembre tre volte al mese; periodo ottobre/dicembre unavolta al mese

Giardini chiusi – lunedì; piazza Cortesini – martedì; area giochi parco delle Crociere – mercoledì; parco giochi Spiaggetta – giovedì (e lunedì in inverno); parco Carlo Alberto dalla Chiesa, parco Orbetello Scalo, aree verdi Talamone, giardinetti Neghelli – venerdì; parco giochi Albinia, parco giochi Polverosa, parco giochi Fonteblanda- sabato.

Calendario igienizzandone giochi e panchine

Una volta al mese

Giardini chiusi – lunedì; piazza Cortesini – lunedì; area giochi parco delle Crociere – lunedì; parco giochi Spiaggetta – lunedì; parco Carlo Alberto dalla Chiesa, parco Orbetello Scalo – venerdì; aree verdi Talamone, giardinetti Neghelli, parco giochi Albinia, parco giochi Polverosa, parco giochi Fonteblanda- mercoledì.