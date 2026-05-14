MASSA MARITTIMA – La Giunta comunale di Massa Marittima ha formalmente aderito all’Anpi, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, sottoscrivendo la tessera nella locale sezione “Martiri della Niccioleta”.

“Scegliamo con chiarezza da che parte stare, trasformando un principio in un gesto concreto e pubblico – dichiarano la sindaca Irene Marconi e gli assessori di Massa Marittima –. Non è una formalità simbolica, ma una presa di posizione netta, contro ogni forma di autoritarismo e di odio, contro i revisionismi e linguaggi violenti. In un territorio come quello delle Colline Metallifere, che ha pagato un prezzo altissimo, vivere l’antifascismo come una pratica quotidiana significa riaffermare ogni giorno la libertà, la dignità delle persone, la giustizia sociale e i valori della Costituzione che è alla base della nostra democrazia. Massa Marittima è stata insignita della Medaglia d’Argento al Valor Militare per il coraggio della sua popolazione e il contributo partigiano alla Resistenza. Figura simbolo è Norma Parenti, partigiana e staffetta nata a Massa Marittima, alla quale è stata conferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria per il suo eroico sacrificio. Ma non dimentichiamo gli 83 minatori di Niccioleta, barbaramente trucidati dai nazifascisti, e tutte le altre vittime del nazifascismo, Guido Radi, Enrico Filippi, tutti coloro che hanno dato la vita per la libertà, la giustizia e la democrazia”.

“L’antifascismo non appartiene al passato: è il fondamento della nostra Repubblica e il metro con cui giudicare il presente – conclude la Giunta comunale di Massa Marittima -. Una scelta che parla di memoria, ma anche di responsabilità nei confronti delle generazioni future”.