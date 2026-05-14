GROSSETO – «In qualità di coordinatrice regionale Lega Giovani Toscana – dichiara Gemma Peri – annuncio con soddisfazione la nomina di Silvia Tiengo come nuova coordinatrice provinciale di Lega Giovani Grosseto».

«Questa nomina rappresenta la scelta di affidare una responsabilità importante a una ragazza che ha dimostrato passione e presenza sul territorio. Credo molto in tutti quei giovani che scelgono di mettersi in gioco, in chi decide di dedicare tempo, energie e cuore agli altri, anche quando sarebbe più facile stare a guardare. Sono felice di affidare questo ruolo a Silvia, in quanto sono certa che saprà interpretarlo con sensibilità e vicinanza alla propria comunità».

«Per noi la politica è fatta di relazioni umane e presenza costante. Rivolgo a Silvia il mio più sincero augurio di buon lavoro, certa che saprà portare avanti questo incarico con il cuore e con entusiasmo».