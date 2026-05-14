GROSSETO – Incidente stradale a Grosseto alla rotonda in fondo a via Brigate partigiane.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti un’auto e un triciclo per disabili, quei mezzi piccolini a tre o quattro ruote, utilizzati da chi ha difficoltà di deambulazione.

L’incidente è avvenuto verso le 9.30 di questa mattina al rondò tra via Brigate Partigiane, via de Barberi e via Mascagni. Il traffico ha subito rallentamenti.

Sul posto è intervenuta la Polizia municipale di Grosseto per rilievi e stabilire la dinamica dell’incidente.