GROSSETO – Si chiude con oltre 1.100 voti complessivi il sondaggio “Il sindaco che vorrei”, l’iniziativa de Il Giunco che nelle ultime settimane ha coinvolto centinaia di lettori chiamati a indicare, comune per comune, i nomi per le prossime elezioni amministrative del 2027 in provincia di Grosseto.

Un risultato importante, che va oltre i numeri. Perché, pur non avendo valore scientifico, il sondaggio ha avuto il merito di accendere un confronto diffuso, portando al centro del dibattito pubblico nomi, idee e possibili scenari futuri. Una partecipazione che conferma quanto il tema delle prossime amministrative sia già sentito nei territori.

I più votati comune per comune

Nel capoluogo, che ha raccolto la maggior parte delle preferenze, si impone Elio Aloia, risultato il candidato più indicato dai lettori.

A Castiglione della Pescaia il nome più votato è Leonardo Saletti, mentre a Capalbio guida la classifica Gianfranco Chelini.

A Scansano prevale Roberta Aluigi, così come a Campagnatico domina Marco Cinelli, tra i candidati che hanno raccolto il maggior numero di voti in assoluto.

Ad Orbetello si afferma Matteo Porta, mentre a Manciano il più indicato è Alberto Bertinelli.

Infine, a Pitigliano la sfida si chiude con il sorpasso di Chiara Fiorani, risultata la più votata.

Grosseto al centro del confronto

Come già emerso durante tutto il sondaggio, è Grosseto il comune che ha catalizzato maggiormente l’attenzione. Non solo per il numero di voti, ma anche per la varietà dei nomi indicati: decine di candidati, espressione di un panorama ampio e ancora aperto.

Un segnale chiaro: il confronto nel capoluogo è già entrato nel vivo, con più figure in grado di raccogliere consenso e con un dibattito destinato a crescere nei prossimi mesi.

Un punto di partenza, non di arrivo

Il sondaggio non pretende di anticipare risultati elettorali, ma rappresenta piuttosto una fotografia dell’opinione dei lettori in questo momento. Una base da cui partire per osservare come evolveranno equilibri, candidature e alleanze.

L’elemento più significativo resta però un altro: la partecipazione. Oltre mille voti, centinaia di nomi, un confronto che ha attraversato tutta la provincia.

Segno che, anche con largo anticipo, il tema delle amministrative 2027 è già al centro dell’attenzione. E che il dibattito, da qui in avanti, è destinato a entrare sempre più nel vivo.