GROSSETO – E’ una sconfitta di misura l’esordio nella poule scudetto di serie D del Grifone, superato 2-3 dall’Ostiamare al Carlo Zecchini (foto di Paolo Orlando). Un match in cui i biancorossi sono partiti col freno a mano tirato, regalando troppi spazi e soprattutto gol evitabili già nei minuti iniziali, complice un Vianni in gran forma e un Vagnoni instancabile; maggiore però la verve generale dei laziali, autori di una vittoria in volata nel loro girone e con ancora molta adrenalina nei muscoli, specie dopo il ko per 2-0 subito dal Desenzano domenica scorsa.

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Poule scudetto, debutto del Grosseto con l’Ostiamare

In una gara a due velocità, il Grosseto ha contenuto i danni nella ripresa, con bomber Marzierli che è riuscito ad andare in gol dopo almeno tre chance interessanti. Il risultato finale lascia così apertissima la trasferta in terra lombarda contro i biancoblù.