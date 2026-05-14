GROSSETO – Saranno un’estate e un autunno all’insegna della Corsa del Ricordo che, dopo la tappa di febbraio a Roma, porterà il proprio messaggio lungo tutta la penisola (foto d’archivio di Paolo Orlando). Aperte le iscrizioni ai dieci appuntamenti, organizzati da Asi con la fattiva collaborazione di ANVGD (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) per ricordare correndo le vittime delle foibe e l’esodo delle comunità italiane nel secondo dopo guerra da Fiume, Istria e Dalmazia.

L’evento riprenderà il suo viaggio lungo la penisola sabato 27 giugno da Grosseto, dove andrà in scena la seconda edizione, confermando l’orario serale, che tanto successo ha riscosso nel 2025, sul percorso che attraverserà il centro storico della città. L’ultima tappa il 22 novembre a Latina che come l’anno passato si svolgerà sullo splendido percorso tra il lago di Fogliano ed il mar Tirreno. In mezzo la Corsa del Ricordo toccherà Aversa (12 luglio), Novara (13 settembre), Catania (13 settembre), Trieste (20 settembre), San Felice Circeo (11 ottobre), Fertilia/Alghero (25 ottobre), Milano (15 ottobre).

Novità assoluta del 2026 l’appuntamento in Alto Adige di Merano, dove la Corsa del Ricordo arriva per la prima volta, fortemente voluta dall’amministrazione Comunale, dove si correrà in notturna, nel cuore dell’estate il prossimo 28 agosto.

Gli organizzatori della Corsa del Ricordo quest’anno, oltre ad accendere i riflettori attraverso lo sport da nord a sud sui tragici fatti avvenuti nel periodo post bellico nei territori italiani del confine nord orientale, dedicheranno la manifestazione a Sandro Giorgi, responsabile del settore atletica Asi, uno dei promotori dell’evento sin dalla prima edizione contribuendone alla crescita, recentemente scomparso.

” Il nostro viaggio – ha sottolineato Roberto Cipolletti presidente di Asi Lazio responsabile dell’organizzazione della Corsa del Ricordo – riprende quest’anno, dopo l’apertura tradizionale a Roma, unendo idealmente l’Italia attraverso lo sport, la storia e la cultura. Il running sarà come sempre un filo conduttore di aggregazione e riflessione. Abbiamo aggiunto un altro tassello al nostro mosaico, Merano, pronta ad ospitare la nostra corsa, a testimonianza di come le Amministrazioni siano sempre più sensibili alle tematiche che proponiamo. Ci mancherà Sandro Giorgi, che attivamente contribuito al successo della manifestazione fino allo scorso febbraio, lavorando in prima linea al nostro fianco. Sarà lui, idealmente, a dare lo start davanti ai nastri di partenza, dove negli anni non è mai mancato”.

Le tappe:

Grosseto 27 giugno

Aversa 12 luglio

Merano 28 agosto

Novara 13 settembre

Catania 13 settembre

Trieste 20 settembre

San Felice Circeo 11 ottobre

Fertilia 25 ottobre

Milano 15 novembre

Latina 22 novembre