FIRENZE – “Un mese fa presentai un’interrogazione all’assessore all’agricoltura Leonardo Marras chiedendo chiarimenti sull’applicazione della legge 29 e a che punto fosse la Toscana. Mi rispose dicendo che andava tutto bene e che non c’era bisogno di altre iniziative, e poi adesso arriva all’esame dell’aula questo atto. Mi rispose che la Regione aveva lavorato molto sotto questo profilo. E, invece, non va per niente tutto bene”.

A dirlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luca Minucci, dopo che Consiglio regionale della Toscana ha approvato, ieri, la proposta di risoluzione del gruppo Pd sulle azioni di prevenzione e contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, con particolare attenzione ai territori più esposti come la provincia di Grosseto.

“Il Pd chiede che venga maggiormente applicata la legge 29, che vengano rafforzati i protocolli territoriali, introducendo strumenti come le checklist sugli appalti per verificarne la regolarità, consolidare il coordinamento tra Prefetture, istituzioni e parti sociali. Tutte cose che avevamo già chiesto noi circa un mese fa, ma ci fu risposto che era tutto sotto controllo. La realtà è ben diversa da quella che l’assessore ci descrisse. Realtà che ben conosciamo, così come sappiamo che l’atto di indirizzo del Pd non vale niente, non ha effetti concreti, è l’ennesimo atto “vuoto”.

“Non è il Governo ad essere immobile, bensì la Regione. Voglio ricordare che il Governo ha fatto un piano straordinario per contrastare il caporalato: in primis l’assunzione di nuovi ispettori del lavoro, che era stata bloccata dal governo Renzi. Così si punta davvero sulla legalità e sulla tutela dei lavoratori”.