TALAMONE – Da ieri l’altro gli artificieri stanno lavorando nell’area in cui è stata ritrovata la bomba d’aereo da 500 libbre nell’area di Talamonaccio, nel comune di Orbetello.

L’area sarà sorvegliata notte e giorno, H24, sino a domenica 24, ossia sino al giorno dello spolettamento.

Intanto il Comune sta inviando casa per casa (oltre che alle attività aperte) la comunicazione non solo dell’evacuazione, ma anche delle vie che saranno chiuse e delle tempistiche del disinnesco.

L’area dovrà essere lasciata «entro e non oltre le ore 7:15 del giorno 24.05.2026. Dalle ore 7:30 alle ore 9 la Polizia locale farà sopralluogo per accertare che le abitazioni siano vuote».

Le operazioni dovrebbero terminare entro le 14.

Aree di accoglienza predisposte da raggiungere in autonomia: • Area 1 – Edificio comunale sede della Scuola Media di Fonteblanda Via Poggio Perello: Corte esterna e Palestra. • Area 2 – Edificio comunale sede della Scuola Elementare di Albinia Via Sicilia: Corte Esterna e Palestra.

Il Comune invita a organizzarsi per l’allontanamento temporaneo nella data indicata; portare con sé documenti, medicinali ed effetti personali essenziali; seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal personale incaricato».

Per quanto riguarda invece la viabilità (oltre alla chiusura della linea ferroviaria) una deviazione è prevista sull’Aurelia all’altezza dell’intersezione con la strada provinciale 56 di San Donato (lato Nord) ed il centro abitato di Albinia lato sud con interruzione totale dell’urelia tra il centro abitato di Fonteblanda ed il fiume Osa compreso, pertanto potranno riscontrarsi difficoltà per il raggiungimento delle strutture ricettive e delle abitazioni private nel tratto denominato fascia Osa-Albegna.