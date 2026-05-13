FOLLONICA – Tripudio biancoceleste al secondo Trofeo Città di Lodi Memorial Gigi Bisleri, con la vittoria degli Under 13 del Follonica Hockey. Irresistibile il quintetto allenato da Michele Nerozzi, che ha esordito contro l’Hockey Scandiano sconfiggendolo con un sontuoso 12-1 per poi replicare contro la squadra locale dell Amatori Wasken Lodi, superata 5-1. Il giorno successivo è stata la volta dell’Hockey Bassano, battuto con un combattuto 2-1.
In finale i follonichesi hanno di nuovo incrociato i bastoni con i coetanei del Bassano, vincendo con un netto 5-2 e aggiudicandosi così il torneo. La conquista del titolo dimostra ancora una volta il lavoro svolto durante l’anno con la costante crescita dei ragazzi.
Follonica Hockey Under 13: Pietro Galoppi (portiere), Francesco Parri, Valerio Rosadini, Federico Azzempamber, Mirko Biagini, Samuele Orlandini, Diego Croci, Samuele Nerozzi, Alessandro Barracani. All. Michele Nerozzi.